Hamburg. Beliebt als Fotomotiv auf Instagram, TikTok und Co.: Gastronomen setzen auf besonderes Farbkonzept, um Gäste anzulocken.

Es gibt sie in London, New York, Paris – und seit einigen Jahren auch in Hamburg: Cafés, die ganz speziell auf ein rosa oder pinkes Farbkonzept setzen, damit ihre Kundschaft anlocken und auf Social Media Erfolge feiern. So wie das Trucys auf der Uhlenhorst in Hamburg.

Ein Schritt in das Innere des kleinen Cafés am Winterhuder Weg, und schon ist das trübe Hamburger Wetter Geschichte: Die strahlend pinken Wände und rosa Stühle kitzeln erste Sommergefühle hervor, die hohen Decken mit den aufwendigen Stuckverzierungen und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee sorgen für Gemütlichkeit.

Café Hamburg: Trucys lockt mit Bowls und rosa Farbkonzept

„Auf einer Reise nach Bali habe ich vor einigen Jahren ein kleines rosafarbenes Café entdeckt, in dem man sich einfach wohlgefühlt hat“, erzählt Inhaberin Trues-Maiken Henningsen von der Entstehungsidee des Trucys, „für mich war dann sofort klar: Dieses Flair will ich nach Hamburg holen.“

Das Café Trucys auf der Uhlenhorst in Hamburg lockt mit pinken Wänden und gemütlicher Atmosphäre. © Trucys | Charlotte Kreft

Gesagt, getan: Vier Jahre lang tüftelte die gelernte Verwaltungsfachwirtin – „ich hatte wirklich keinerlei gastronomische Erfahrung“ – an dem Konzept. Im Sommer 2022 öffnete das Trucys dann zum ersten Mal seine Türen. Auf der Speisekarte finden Gäste seitdem verschiedene Smoothie-Bowls, Pancakes und Frühstücksvariationen. Der absolute Besteller laut Henningsen: „The Breaky“ – Rührei auf Brioche mit Avocado, Cheddar und einer Geheimsauce (14,50 Euro).

Café-Inhaberin des Trucys sucht weiteren Standort in Hamburg

„Wir wurden seit dem ersten Tag überrannt“, erinnert sie sich zurück. Die wirtschaftlichen Ziele habe das kleine Café mit den rund 40 Innen- und 60 Außenplätzen deshalb schon innerhalb der ersten zwei Monate übertroffen, so die junge Gastronomin stolz.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TRUCYS CAFÉ HAMBURG (@trucys.cafe) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Deshalb ist es nicht überraschend – wenn auch beachtlich –, dass nur 1,5 Jahre nach der Eröffnung schon der zweite Standort in Planung ist. „Aktuell bin ich auf der Suche nach den passenden Räumlichkeiten“, verrät die 29-Jährige.

Pinkes Design in Cafés in den sozialen Medien beliebt

Nicht nur die Expansionspläne sprechen für den Erfolg des Konzepts, auch ein Blick auf Instagram bestätigt den Eindruck: Mehr als 10.000 Menschen folgen dem Account des kleinen Cafés, und einige davon haben es auch auf ihren eigenen Fotos markiert. Denn: Für viele sind die rosa Wände ein beliebtes Fotomotiv.

Trucys, Winterhuder Weg 142, 22085 Hamburg

Dass diese Farbgestaltung Kundschaft anzieht, haben auch andere Gastronomen und Gastronominnen für sich entdeckt. So gibt es einige weitere Adressen in der Hansestadt, an denen Gäste ihren Cappuccino in fröhlicher rosa Atmosphäre genießen können:

Hamburger Gastronomin eröffnete viertes Café – diesmal in Pink

Newcomerin in der Gastronomie-Branche ist Chi Steinbach nicht, im Gegenteil: Die 32-Jährige ist Inhaberin von vier Cafés in Hamburg. Nach Gretchens Villa, Salon Wechsel Dich und dem Breakfast Club wollte sich die Hamburgerin endlich „ihren rosa Traum erfüllen“ und eröffnete im Mai 2022 die Juicery nahe dem Schulterblatt.

Servicekraft Emma Rodriguez arbeitet in der rosafarbenen Juicery. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

„Wir merken schon, dass das auf Social Media gut ankommt“, erzählt die Gastronomin. Besonders gefragt für Fotos sei dabei die rosa Sitzecke inklusive der liebevoll gestalteten goldenen Gestelle. Und was zieht die Kundschaft neben der Einrichtung noch an? „Am beliebtesten ist unser ‚Eggselent‘ – das ist Rührei auf Sauerteigbrot mit Pesto und Cheddar“, verrät Steinbach.

Juicery, Neuer Pferdemarkt 12, 20359 Hamburg

Café in Winterhude: Blanco coffee mit drittem Standort

Klein, aber fein – dieses Motto trifft auf den Coffeeshop Blanco coffee am Poelchaukamp 4 in Winterhude zu. Einigen mag der Name bekannt vorkommen, Standorte gibt es nämlich auch schon an der Langen Reihe in St. Georg und an der Bartelsstraße im Schanzenviertel.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von blanco coffee (@cafe.blanco) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die kleine Filiale in Winterhude eröffnete erst im vergangenen Jahr – und setzt als einziger der drei Standorte auf ein rosafarbenes Ambiente. Ob To-go-Becher, Wände oder das Geschirr, auf dem saftiges Bananenbrot und fruchtiger Zitronenkuchen serviert werden: Nichts fällt aus dem (rosa) Konzept.

Blanco coffee, Poelchaukamp 4, 22301 Hamburg

Pinkes Café nahe dem Hamburger Grindelviertel serviert Macarons

Nur einen Steinwurf vom Grindelviertel entfernt befindet sich innerhalb eines unscheinbaren Wohnhauses die kleine Patisserie „Pynk Coffee“, deren Name Programm ist. Neben Frühstück, Kaffee, süßen Kuchen, Petit Fours und Macarons ist es besonders das Designkonzept, mit dem das Cafe überzeugt.

„Sobald man durch die Tür kommt, befindet man sich in einer anderen Welt“, schreibt ein User in den Google-Bewertungen, das Interieur sei „mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail ausgesucht“ und die Desserts „mit Hingabe“ hergestellt. Das absolute Herzstück im „Pynk Coffee“: eine Wand voller Rosen in verschiedenen Pastellfarben – das perfekte Motiv für ein Erinnerungsfoto.

Pynk Coffee, Rentzelstraße 12, 20146 Hamburg

Mehr zum Thema

Café Hamburg: Wer Matcha in rosa Ambiente sucht, ist in Hoheluft-Ost richtig

Deutlich minimalistischer, aber nicht weniger durchdacht, wirkt das rosa Ambiente im „Gotcha Matcha“ an der Hegestraße in Hoheluft-Ost. Das kleine Café mit pastellrosa Theke und Kaffeebechern spezialisiert sich auf den Verkauf von Matchatee (Anm. d. Red.: ein japanischer Grüntee) in verschiedensten Kreationen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gotcha Matcha (@gotchamatcha_de) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Der „Dralgona“ beispielsweise wird mit einem Schaum aus Matcha, Zucker und Eiweiß serviert, dazu passt ein Stück des Matcha-Kuchens. Ganz günstig sind die Grüntee-Spezialitäten allerdings nicht: Rund acht Euro kosten die Getränke im Schnitt.

Gotcha Matcha, Hegestraße 48, 20251 Hamburg