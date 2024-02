Hamburg/Panker. Genießer dürfen sich auf kreatives Menü in vier Gängen freuen. Was die Teilnahme an dem Gala-Dinner kostet und wie Sie reservieren.

Der Hamburger Topsommelier Hendrik Thoma (früher Louis C. Jacob), der kürzlich erst mit seiner Firma „Wein am Limit“ von der Erikastraße in die neuen „Victoria Lofts“ in Lokstedt gezogen ist, lädt Genießer zu einer ganz besonderen Gala ein.

Hendrik Thoma zählt zu den weltweit wenigen Master Sommeliers (Archivbild). © picture alliance / PublicAd | picture alliance / PublicAd

Im historischen Restaurant Ole Liese, das die Zeitschrift „Der Feinschmecker“ zum „Gasthaus des Jahres 2023“ gekürt hat, auf dem schleswig-holsteinischen Gut Panker begrüßt Hendrik Thoma am Freitag, 23. Februar, den Winzer Marcus Hees von der Nahe, in Kennerkreisen auch besser bekannt als der „Herr der Rieslinge im Auenland“.

Starsommelier auf Gut Panker: Topwinzer führt Familienweingut in neunter Generation

Bereits in neunter Generation sorgt Hees mit seiner Familie für besonders charakterstarke Tropfen, vor allem für Rieslinge und Weißburgunder. Sechs seiner Topweine wird er gemeinsam mit Hendrik Thoma, der zu den weltweit wenigen Master Sommeliers gehört, vorstellen.

Dazu wird ein kreatives Menü in vier Gängen (Ofensellerie, Kaisergranat, gebratene Entenbrust, Aprikosenvariation), inklusive Wasser und Kaffee, serviert. Die Teilnahme kostet 200 Euro pro Gast. Reservierung unter Telefon 06173/32709 22 oder per Mail an reservations@ole-liese.de.

Es ist auch ein Arrangement für zwei Nächte buchbar, ab 414 Euro für zwei Nächte pro Person im Doppelzimmer oder ab 539 Euro für zwei Nächte pro Person im Einzelzimmer.