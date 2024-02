Matthias Gfrörer von der Gutsküche Wulksfelde in Tangstedt mit Duo-Partnerin Hanna Reder (r.) und Moderatorin Ruth Moschner am Herd in der Sat.1-Kochshow „Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis“. © SAT.1 | Willi Weber