Hamburg. 57 Jahre alte Frau war an der Ausfahrt der A23 unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurde. Erste Erkenntnisse der Polizei.

In der vergangenen Woche ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Eidelstedt an der Holsteiner Chaussee ums Leben gekommen. Am Sonnabend soll des Unfallopfers nun bei einer Mahnwache gedacht werden.

Hamburg-Eidelstedt: Radfahrerin stirbt nach Verkehrsunfall

Die 57-Jährige war an der Holsteiner Chaussee in Eidelstedt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau war spätabends auf dem Radweg neben dem Zebrastreifen an der Ausfahrt der A23 unterwegs, als ein 74 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo von der Autobahn kam und die von links kommende Radfahrerin mit seinem Wagen erfasste.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er die vorfahrtsberechtigte Frau zu spät bemerkt. Sie wurde dabei unter dem Wagen eingeklemmt. Zeugen, die mit ihren Autos hinter dem Senior unterwegs waren, zogen die Frau unter dem Polo hervor und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte jedoch nichts mehr für sie tun. Die 57-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Verkehr Hamburg: Abbiegeunfälle sind häufigste Ursache bei tödlichen Radfahrunfällen

Abbiegeunfälle wie auf der Holsteiner Chaussee sind in letzter Zeit die häufigste Ursache bei tödlichen Radfahrunfällen in Hamburg. Allein im vergangenen Jahr gab es sechs solcher Abbiegeunfälle, bei denen Radfahrer auf Hamburgs Straßen starben. Meist waren es Abbiegeunfälle mit schweren Fahrzeugen, wie etwa Lastwagen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ruft am Sonnabend, 3. Februar, um 14 Uhr zu einer Mahnwache am Unfallort in Gedenken an das Opfer auf. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Opfers“, heißt es in dem entsprechenden Post auf Instagram.