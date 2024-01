Hamburg. Vor allem eine Situation ist in Hamburg gefährlich. Allein sechs Radler starben so in 2023 und schon ein weiterer in diesem Jahr.

Abbiegeunfälle wie gerade erst am Freitag auf der Holsteiner Chaussee im Stadtteil Eidelstedt, bei dem eine 57 Jahre alte Frau ums Leben kam, sind die häufigste Unfallursache bei tödlichen Radfahrunfällen der letzten Zeit. Allein im vergangenen Jahr gab es sechs solcher Abbiegeunfälle, bei denen Radfahrer auf Hamburgs Straßen starben.