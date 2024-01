Hamburg. 75-Jähriger fährt von der A23 ab und übersieht die Frau auf dem Zebrastreifen offenbar. 57-Jährige wird unter dem Wagen eingeklemmt.

Eine Radfahrerin ist am Freitagabend in Hamburg bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die 57-Jährige wurde an der Holsteiner Chaussee in Eidelstedt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.