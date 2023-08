Hamburg-Hoheluft: Wieder eröffnet Restaurant an ganz speziellem Ort

Am Straßenbahnring gibt es jetzt vegane vietnamesische Tapas. Andere Restaurants hatten es in der Ecke bereits probiert.

Tuan Ngoc Dinh betreibt das Restaurant Soy am Straßenbahnring in Hamburg-Hoheluft.

Hamburg. Vegan, teils glutenfrei und vietnamesisch ist die Küche des neuen Restaurants Soy am Straßenbahnring. Nach München und Berlin hat die Kette seit Mitte August einen neuen Standort in Hamburg. In Hoheluft-Ost hofft der Betreiber auf viele Gäste.

Die Eppendorfer seien ein gutes Publikum, sagt Tuan Ngoc Dinh, der auf Laufkundschaft setzt und darauf, dass die Menschen im Viertel Wert auf gutes Essen legen. „Die Menschen sind eleganter und anspruchsvoller als woanders. Ich glaube, dass wir hier sehr gut hinpassen.“

Restaurant Hamburg: Am Straßenbahnring in Hoheluft gab es viele Mieterwechsel

Tatsächlich handelt es sich am Straßenbahnring um den Stadtteil Hoheluft-Ost, aber das wissen längst nicht alle. Und Eppendorf, das klingt vielleicht noch ein wenig mondäner und Erfolg versprechender für ein neues Restaurant als Hoheluft-Ost.

Und ein wenig Glück braucht es wohl an diesem Standort an der Hausnummer 15. Jedenfalls gab es in den vergangenen Jahren recht häufig Wechsel in der Gastronomie.

Das Mongo’s Restaurant war dort zehn Jahre lang, dann lief der Mietvertrag aus. Es folgte das dänische Restaurant Flammen, das nach vier Jahren (inklusive der Corona-Pandemie) wieder geschlossen hat. Die Spezialität des Flammen waren große Fleisch-Büfetts.

Der Eingangsbereich des Soy Restaurants am Straßenbahnring in Hoheluft-Ost.

Foto: Genevieve Wood

Hoheluft-Ost: Vietnamesische Küche mit veganen Tapas

Zeitgemäßer erscheint das Soy, das am gleichen Standort jetzt vegane Küche bietet. Die Tapas heißen Goi Rong Bien (Seetangsalat), Goi Du Du (Grüner Papaya-Salat) oder Van Than Chien (Frittierte Teigtaschen), es gibt auch Hauptgerichte wie gedämpfte Udon-Nudeln. Die vietnamesische Küche kann durchaus scharf sein, aber so stark gewürzt wie in seiner Heimat werden die Speisen hier nicht.

An den Standorten in München und Berlin kommt das Konzept mit veganen vietnamesischen Tapas bereits gut an. „Alles ist vegan, auch sämtliche Getränke“, sagt Betreiber Tuan Ngoc Dinh. Er selbst isst zwar ab und an Fleisch, aber auch privat immer mehr vegan.

Das Soy Restaurant am Straßenbahnring in Hoheluft-Ost bietet vietnamesische Tapas und ist sehr modern eingerichtet.

Foto: Genevieve Wood

Neues Restaurant am Straßenbahnring mit moderner Einrichtung

Die Einrichtung ist sehr modern mit vielen Plastikpflanzen, die von der Decke hängen – grauer Samt und dunkle Töne bestimmen das Restaurant mit seinen 110 Sitzplätzen. Drei Monate hat die Renovierung gedauert. Nun warten die acht Mitarbeiter auf die ersten Gäste.

Draußen können an die 50 bis 60 Gäste auf der Terrasse sitzen, die allerdings teilweise recht zugig sein kann. Besucher des früheren Mongo’s und des Restaurant Flammen wissen das noch.