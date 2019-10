Volksdorf – viel Ruhe und große Wohnungen

Wo ist es in der Stadt am schönsten? 50 leidenschaftliche Plädoyers. Teil 35: Wer braucht schon Eppendorf oder die Schanze?

Hamburg. Wenn Sie in Volksdorf leben, dann sind Sie Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg. Aber dieser Stadtteil hat einen unschätzbaren Vorteil: Sie wohnen zwar in der Hansestadt, aber Sie müssen Volksdorf für die täglichen Dinge des Daseins nicht verlassen. Höchstens, wenn Sie nicht hier im Nordosten arbeiten. Aber nach Feierabend bummeln Sie nicht in Eppendorf oder feiern in der Schanze, sondern kommen ganz schnell wieder nach Hause. Nach Volksdorf. Ins Epizentrum Ihres Lebens.