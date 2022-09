Vier- und Marschlande in Bergedorf: Das sind die schönsten Laternenumzüge

Im ländlichen Gebiet von Bergedorf wird es wieder bunt. Wann und wo die Umzüge starten und was Besuchern dort sonst noch geboten wird.

In den Vier- und Marschlanden organisieren Schützenvereine oder die Freiwilligen Feuerwehren Laternenumzüge (Symbolfoto).

Hamburg. „Durch die Straßen auf und nieder tanzen jetzt bunte Laternen wieder“, heißt es in einem Lied. Am Freitag, 9. September, und Sonnabend, 10. September, gibt es in den Vier- und Marschlanden mehrere Umzüge, zu denen Schützen, Schießklub und Freiwillige Feuerwehren einladen.

Der Laternenumzug zum 50. Geburtstag der FF Warwisch sammelt sich am Freitag um 19 Uhr am Feuerwehrhaus am Durchdeich 62. Die Strecke führt über den Ochsenwerder Landscheideweg, Homannring, Op den Hoogen zurück zum Feuerwehrhaus. Dort gibt es im Anschluss Speisen, Getränke, Kinderkino und eine Hüpfburg.

Vier- und Marschlande: Stockbrot am Lagerfeuer sowie Fahrgeschäfte und Buden

Zum Schützenfest der Vierländer Schützengesellschaft (VSG) sammeln sich Laternenkinder und Schützen um 19.30 Uhr an Odemanns Heck. Ab 19.45 Uhr geht es unter der Begleitung des Spielmannszugs Vierlandria über den Neuengammer Hausdeich zum Festplatz am Neuengammer Hausdeich 167. Dort gibt es Stockbrot am Lagerfeuer sowie Fahrgeschäfte und Buden.

Die FF Kirchwerder-Süd organisiert für Sonnabend einen Laternenumzug. Start ist um 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus In de Wisch 29. Der Musikzug der Wehr begleitet den Spaziergang. Am Feuerwehrhaus wird für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Gewünscht: Geschmückte Gärten und Zäune entlang des Kiebitzdeichs

Zum Laternenumzug des Schießklub Tell kommen Teilnehmer am Sonnabend um 19.30 Uhr am Kiebitzdeich 158 (Behr) zusammen. Der Abmarsch ist für 20 Uhr geplant. Die Route führt bis zum Hauptdeich und zurück zur Schützenklause. Dort gibt es Stockbrot und Grillwürstchen sowie Getränke. Über geschmückte Gärten und Zäune entlang des Kiebitzdeichs würden sich die Teilnehmer freuen.

Auch an den kommenden Wochenenden tanzen die Laternen: Die FF Krauel lädt am Sonnabend, 17. September, ab 19 Uhr zum Feuerwehrhaus (Kirchwerder Marschbahndamm 259). Von dort geht es ab etwa 20 Uhr unter Begleitung eines Spielmannzugs los. Im Anschluss gibt es Leckeres vom Grill, Pommes und kühle Getränke.

Der Umzug der FF Neudorf setzt sich am Freitag, 23. September, um 19.30 Uhr an der Kita Ochsenwerder (Graumanntwiete 5) in Bewegung. Im Anschluss gibt es am Feuerwehrhaus (Elversweg 46 b) Essen und Getränke.