Veranstaltungstipp: Blues-Lady Ghalia Volt heizt Bergedorf ein

Bergedorf. 2016 war Ghalia Volt noch ein Geheimtipp. Inzwischen füllt die Blues- und R’n’B-Sängerin – die in vielen Teilen der USA als Solo-Act aufgetreten ist – spielend die Clubs. Am heutigen Donnerstag ist die Ghalia Volt Band im BeLaMi in der Holtenklinker Straße 26 zu Gast. 2017 hatte sie mit dem Album „Let The Demons Out“ den Durchbruch – und hat seitdem weitere Alben veröffentlicht, die es sogar in die Charts schafften. Der Eintritt im BeLaMi kostet 18 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse.

Es ist nur eines von vielen Konzerten in den kommenden Tagen im Bezirk. Auch Paul Botter und Jan Mohr haben sich dem Blues verschrieben – und spielen am Freitag, 9. September, 20 Uhr, in der Bergedorfer Mühle in der Chrysanderstraße 52a. Statt Eintritt wird um eine Hutspende erbeten.

Die Hamburg Blues Bandits um die Gründungsmitglieder Willi Meyer-Wolff (Bass) und Jan Lucassen (Vocals und Harp), Martin Lander an der Gitarre und Schlagzeuger Norbert Zipser sowie Tastenlegende Puky Selke begeistern seit Jahren ihr Publikum. Nun gastieren sie am Sonnabend, 10. September, wieder in Bergedorf: Ab 20 Uhr spielen sie im Happy Billard (Kurt-A.-Körber-Chaussee 73). Karten kosten an der Abendkasse 13 Euro. Die 2006 gegründeten Hamburg Blues Bandits, die in Hamburg schon von der Fabrik über den Kaiserkeller bis zum Cotton Club ihre Visitenkarte hinterlegen durften, spielen nach dem eigenen Motto „Blues meets Rock and Soul“. Für ihr Konzert im Happy Billard haben sich die fünf Musiker wieder einiges einfallen lassen.

Auch im benachbarten White Cube – ebenfalls in der Kurt-A.-Körber-Chaussee 73 beheimatet – wird es am Sonnabend musikalisch: Das Jazz-Oktett Bento ist dort ab 20.30 Uhr zu Gast. Eintritt frei. Gospels und Spirituals wird zudem Sänger Michael Flannagan am Sonntag, 11. September in der Kirche St. Michael am Gojenbergweg 26 singen. Motto des Abends: „Amazing Grace – Gospels & Negro Spirituals“. Beginn: 18 Uhr. Eintritt frei.