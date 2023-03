Kolumne Abpfiff: Hamburgs Amateurfußball – ein Wintermärchen

Bergedorf. Darf man eine Amateurfußball-Kolumne überhaupt noch „Abpfiff“ nennen, wenn fast gar nichts angepfiffen wurde? Sämtliche Nachholspiele im Bergedorfer Raum von der Oberliga bis zur Kreisliga sowie die beiden Viertelfinal-Partien des SV Altengamme II und FSV Geesthacht II im Holstenpokal fielen am Wochenende 10. bis 12. März dem Wintereinbruch zum Opfer. Das ganze Heimatgebiet in Winterstarre. Das ganze Heimatgebiet? Nein! Ein kleines Vierländer Dorf wollte sich damit partout nicht abfinden.

SV Altengamme IV: Schnee geschoben, Tabellenführer geworden

Die Kreisklasse-Fußballer des SV Altengamme IV waren am Sonnabend heiß auf ihr Nachholspiel gegen den SV Wilhelmsburg II, konnten sie doch mit einem Sieg den Lokalrivalen Düneberger SV II von der Tabellenspitze verdrängen. Gesagt, getan! Nachdem sie den Kunstrasen am Gammer Weg von den Schneemassen befreit hatten, schossen die Vierländer einen 7:2-Kantersieg heraus. Sebastian Pietsch (6.), Karl Sieveking (16, 65.), Laurin Pax (47.) Kevin Herzberg (55.) sowie als Gastspieler aus der „Ersten“ Jonas Buck (76., 80.) erzielten die Tore für die fleißigen Schneeräumer.

Christian Somann hat den SV Börnsen II zu einem Kreisliga-Spitzenteam geformt.

Foto: Hanno Bode

Vereinslegende des SV Börnsen nimmt seinen Abschied

Jahrelang war Christian Somann dem SV Börnsen zunächst als Spieler der dritten Mannschaft und dann als Trainer der „Zweiten“ treu. Im Sommer soll nun Schluss sein. „Durch meine berufliche Neuausrichtung kann ich nicht mehr den Aufwand betreiben, den meine Mannschaft von mir kennt“, begründet Somann seinen Entschluss auf der Facebook-Seite des Clubs.

Er war in der Winterpause 2018/2019 vom Co-Trainer zum Cheftrainer des damals abstiegsgefährdeten Kreisligisten aufgerückt. Somann holte mit dem Team in der Rückrunde neun Siege in 15 Partien und schaffte ganz locker den Klassenerhalt. Aktuell spielen die Börnsener mit Somann und Carsten Bol als Coaches auf der Bank ihre erfolgreichste Saison seit dem Aufstieg aus der Kreisklasse 2017. Sie sind in einer starken Staffel Vierter. Während Bol weitermacht, beginnt Somanns Abschiedstournee am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen Schwarzenbek II (12.45 Uhr, Hamfelderedder).

SV Curslack-Neuengamme setzt auf den eigenen Nachwuchs

Junge Talente im eigenen Verein bis in die 1. Herren zu bringen, das ist ein Idealbild, dem viele Vereine nacheifern. Beim Oberligisten SV Curslack-Neuengamme hat Luca Winterfeld zuletzt diesen Sprung geschafft. Der 20-jährige Flügelflitzer wagte im vergangenen Sommer den Sprung von der „Zweiten“ (Kreisliga) in die drei Ligen höher spielende „Erste“ und hat sich dort mittlerweile etabliert. Wer bei neun der zehn vergangenen Spiele in der Startelf stand, den darf man wohl mit Fug und Recht als Stammspieler bezeichnen.

Winterfelds Beispiel hat Signalkraft innerhalb des SVCN. Nun rückt mit dem Mittelfeldspieler Levin Schultz das nächste Talent aus der „Zweiten“ nach. „Schon als Jugendspieler war das immer mein Traum, den Sprung in die Ligamannschaft zu machen“, wird Schultz auf der Facebook-Seite des Clubs zitiert. „Da waren gar keine langen Gespräche nötig. Ich gehe den künftigen Weg gerne mit.“

Viertelfinale im Lotto-Pokal: Oberligist HEBC fliegt raus

Bei Hamburgs prestigeträchtigstem Wettbewerb im Amateurfußball haben sich die heimischen Mannschaften ja schon lange verabschiedet. Drei von vier Viertelfinal-Partien wurden nun trotz des Schnees gespielt. Landesligist Alsterbrüder (3:1 gegen HEBC) sowie die Oberligisten Concordia (5:2 bei TBS Pinneberg) und TSV Sasel (2:0 gegen Rugenbergen) haben das Halbfinale erreicht. Im letzten Viertelfinale trifft Hamm United am 28. März auf den Regionalligisten FC Teutonia 05.