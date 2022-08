Enttäuschendes Spiel der Vierländer gegen den FC Türkiye

Mit 1:4 verlor der SV Curslack-Neuengamme am Sonntag und kassierte damit seine erste Niederlage in dieser Oberliga-Saison.

Curslack. Pascal El-Nemr sah das leere Tor vor sich. Der Spielmacher des SV Curslack-Neuengamme hatte in der Fußball-Oberligapartie am Sonntagmittag beim FC Türkiye den Torhüter Tobias Braun bereits aussteigen lassen. Nun musste nur noch das Runde ins Eckige. Doch irgendwie müssen El-Nemr in diesem Moment Zweifel gekommen sein. Er schlug einen Haken, dann noch einen und schoss schließlich einen Verteidiger an. Die Chance zum 2:3-Anschlusstreffer war dahin. „Da hätte die Partie noch einmal eine Wende nehmen können“, bedauerte SVCN-Coach Sven Schneppel. Stattdessen verloren die Vierländer sang- und klanglos mit 1:4.

„Die Niederlage ist auch in dieser Höhe verdient. Wir haben heute komplett neben den Schuhen gestanden“, suchte Schneppel hinterher keine Ausflüchte. „Es hat uns heute angesichts der vielen Ausfälle einfach an der nötigen Qualität auf dem Platz gefehlt.“

SV Curslack-Neuengamme: Früher Spielerwechsel ohne Erfolg

Das hatte gegen effiziente Gastgeber schnell Folgen. Demian-Coray Wicke (25.) und Michel Netzband (38.) schossen eine 2:0-Führung für die Hausherren heraus. Schneppel hatte genug gesehen. Schon sechs Minuten vor der Pause wechselte er doppelt, brachte Stjepan Brkic und Neuzugang Fares Hadj für Ivan Vidosevic und Abbas Sharba.

„Das ist natürlich immer bitter für die betroffenen Spieler, doch es lag nicht allein an diesen beiden“, sagte Schneppel. „Ich wollte einfach etwas ändern, ein Zeichen von außen setzen. Aber auch das hat an diesem Tag nicht funktioniert.“ Im Gegenteil: Nach der Pause erhöhte Netzband auf 3:0 (64.). Die Partie schien entschieden zu sein. Bis Türkiye selbst die Gäste noch einmal zurück ins Spiel holte.

Rote Karte für Spieler des FC

Denn nach einer Notbremse gegen Ron Borgmann sah FC-Verteidiger Oguz Koras die Rote Karte (72.). Kurz darauf verkürzte Borgmann für Curslack in Überzahl auf 1:3, und hätte danach auch El-Nemr seine Riesenchance genutzt (81.), die Partie wäre plötzlich eine ganz andere gewesen. So aber nutzte Türkiye den nächsten Fehler der Vierländer eiskalt aus. Mit seinem dritten Tor in diesem Spiel erhöhte Netzband auf 4:1 (90.) – die endgültige Entscheidung. „Wir müssen jetzt am Dienstag im Pokalspiel in Altengamme eine Reaktion zeigen“, forderte Schneppel.

SVCN: Babuschkin; Kühn, Giese, Wilhelm, Sharba (39. Brkic); Omar (75. Rexin), Rogge; Borgmann, El-Nemr, Vidosevic (39. Hadj); Donkor.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.