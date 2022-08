Curslack-Neuengamme holt Verstärkung aus der Regionalliga

Mit Hendrik Bombek und Fares Hadj wechseln zwei Fußballer mit viel Erfahrung an den Gramkowweg. Wem der SVCN sie weggeschnappt hat.

Curslack. Erst seit einigen Wochen trägt Marcello Meyer das Trikot des Fußball-Oberligisten SV Curslack-Neuengamme. Trotz des neuen Umfelds und der für ihn neuen Liga – der 31-Jährige spielte zuvor ausschließlich in Schleswig-Holstein – hat der Mittelfeldakteur bei den neu formierten Vierländern auf dem Platz bereits die Chefrolle inne. „Er ist nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch super“, schwärmt Sportchef Oliver Schubert über den langjährigen Regionalliga-Kicker, der vom SV Grün-Weiß Siebenbäumen kam.

Meyer ist nicht nur als Taktgeber auf dem Rasen, sondern auch als Strippenzieher hinter den Kulissen für Curslack wichtig. Dank seinen Überredungskünsten hat sich nun auch Fares Hadj für ein Engagement beim SVCN entschieden. Den 22 Jahre alten Offensivspieler kennt Meyer aus gemeinsamen Regionalliga-Zeiten beim VfB Lübeck und machte ihm den Wechsel schmackhaft. Der Deutsch-Algerier war bis zum Sommer für die zweite Mannschaft des VfB aktiv, zuvor für dessen Stadtrivalen Phönix.

Transfermarkt: Drei Neuzugänge haben in Schleswig-Holstein gespielt

Ebenfalls eine Lübecker Vergangenheit hat Innenverteidiger Hen­drik Bombek. Der 23-Jährige trug bis 2020 das Trikot des früheren Zweitligisten und spielte zuletzt für Altona 93. Nach dem Abstieg des AFC verließ der 1,92-Meter-Hüne die Griegstraße in Richtung Curslack. Zuletzt hatte es Gerüchte um einen Wechsel Bombeks zur TuS Dassendorf gegeben. Auch ein Engagement am Wendelweg wäre für den gebürtigen Hamburger mit einem geringen Fahrtweg verbunden gewesen: Der 23-Jährige hat eine Ausbildung zum Elektriker begonnen und wohnt in Lohbrügge.

„Jetzt sind wir echt gut aufgestellt“, freut sich Schubert über die Zugänge Nummer 12 und 13 bei den Vierländern, die am Sonntag beim FC Türkiye antreten (13 Uhr, Heinrich-Gross-Straße).