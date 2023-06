SCVM: Bei der „Langen Nacht des Yoga“ innere Balance erfahren

Ruhe, Entspannung und Gelassenheit möchte Natalia van Poucke in Kirchwerder vermitteln. Wer beim Schnupperkursus dabei sein kann.

Kirchwerder. Der Sportclub Vier- und Marschlande (SCVM) nimmt in diesem Jahr erstmals an der „Langen Nacht des Yoga“ teil, die auf Initiative des Hamburger Vereins „Yoga hilft“ ins Leben gerufen wurde. Bereits zum zehnten Mal können Interessierte in kostenfreien Schnupperkursen und anderen Angeboten die heilsame Wirkung des Yoga erfahren.

Am Sonnabend, 24. Juni, zeigt Yogalehrerin Natalia van Poucke in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr einen Weg zur inneren Ruhe und Gelassenheit sowie zur körperlichen Entspannung. Der Saal des SCVM im ersten Stockwerk des Sporthallenweges 7 seit mit seinem Blick ins Grüne und der langen gegenüberliegenden Spiegelwand optimal dafür geeignet, meint die 45 Jahre alte Kursusleiterin.

SCVM macht bei der „Langen Nacht des Yoga“ erstmals mit

„Dass Yoga wirklich hilft, haben meine Schüler und ich in den zweieinhalb Jahren der Corona-Pandemie erlebt. Wir haben über Zoom den Kontakt gehalten, das hat den Zusammenhalt der Teilnehmer meiner beiden Yogakurse gestärkt“, berichtet die Yogalehrerin. Immer dienstags ab 20 Uhr in der Gymnastikhalle Zollenspieker und donnerstags ab 19.30 Uhr am Sporthallenweg beginnen ihre 90-minütigen Kurse. Dabei laute das Motto: „Alles geht, nichts muss“, betont Natalia van Poucke.

Die Kaufmännische Angestellte, Ehefrau und Mutter von zwei Söhnen hat vor etwa 15 Jahren Yoga für sich entdeckt. Schon immer war sie sportlich unterwegs, ist zertifizierte Rückentrainerin mit B-Lizenz und Fitnesstrainerin und suchte damals nach einer Möglichkeit, um Ruhe in ihren Kopf zu bekommen und einfach mal loszulassen, erinnert sie sich.

Hatha-Yoga geht auch in die Tiefenmuskulatur

Ihre Ausbildung zur Yogalehrerin beim VTF-Bildungswerk unterstützte der SCVM, seit zwölf Jahren gibt Natalia van Poucke nun selber Unterricht. „Ich liebe die Arbeit mit den Menschen, ihnen etwas beizubringen und sie auch zu korrigieren. Das schönste Lob ist es, wenn jemand sagt, dass er geschmeidiger geworden ist und kraftvoller in den Bewegungen. Aber ich kann auch Kritik annehmen und versuche dann immer alles, um die Teilnehmer abzuholen und mitzunehmen“, so Natalia van Poucke.

Dass Yoga nicht nur entspannt auf der Matte liegend ausgeübt wird, merken ihre Teilnehmer schnell, denn speziell Hatha-Yoga geht auch in die Tiefenmuskulatur und kann sehr wohl anstrengend sein. Die durchtrainierte Lehrerin erkennt beim Yoga auch soziale Aspekte: „Yoga schafft neue Kontakte und Freundschaften, vernetzt untereinander und bereichert das Leben.“ Und der für sie wichtige Aspekt ist: „Mit Yoga können wir das Laute aus dem Kopf herausbekommen, uns erden, neu sortieren und ausrichten.“

Anmelden beim SCVM – es wird niemand abgewiesen

Die wohl schwerste Yogaübung sei der Lernprozess des Loslassens, betont sie und resümiert: „Die Fähigkeit loszulassen erhöht zugleich auch die Fähigkeit Dinge konzentrierten anzupacken.“ Mindestens drei Stunden wöchentlich praktiziert sie, neben den Kursen, Yoga: „Das kann ganz unterschiedlich sein, ich mache Übungen im Garten oder schaue auf YouTube Übungen an, nehme selber Kurse oder gehe zur Fortbildung.“ Sie versucht ihr Leben in Balance zu gestalten, das macht sie glücklich und dieses Glück möchte sie weitergeben: „Ich liebe das und stehe total dahinter, liebe die Menschen, mit denen ich Yoga mache und habe darin meine Erfüllung gefunden.“

Neben Beruf, Familie und Yoga genießt die lebenslustige und fröhliche Frau das Zusammensein mit Freunden und Urlaube an der Nordsee. Für die Lange Nacht des Yoga empfiehlt sie eine Teilnahmeanmeldung über die Seite des SCVM (www.scvm.de) oder eine Mail an personalinstructor@gmx.de, aber auch spontanes Erscheinen ist möglich: „Es wird niemand abgewiesen“, verspricht sie.

Der Yoga-Schnupperabend besteht aus einer Einstimmung, verschiedenen Atemübungen und Asanas (Übungen) sowie zum Abschluss eine Entspannung. Mitbringen müssen die Teilnehmer nur bequeme Kleidung, je nach Wetterlage auch Sonnencreme und etwas zu trinken. „Wer möchte, kann seine eigene Yogamatte mitbringen, aber wir haben auch Gymnastikmatten hier vor Ort“, so Yogalehrerin van Poucke.