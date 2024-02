Hamburg. Bei einem Unfall im Bergedorfer Stadtteil Neuallermöhe ist am Freitagnachmittag ein Kind ums Leben gekommen. Was bislang bekannt ist.

Tragischer Unfall in Neuallermöhe-West: Ein Kind ist am Freitagnachmittag an der Bushaltestelle Marie-Henning-Weg in der Nähe des Sportplatzes 2000 angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen Unfall mit einem Linienbus an einer Haltestelle gegeben, bestätigte die Polizei.