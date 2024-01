Neuallermöhe. Vier Tage kämpften die Ärzte um das Leben des Mannes – vergebens. Nach der Tat in Neuallermöhe flüchtete der Hauptverdächtige.

Die Polizei hat nach einem Messerangriff auf einen 35-Jährigen in Neuallermöhe einen 19-Jährigen in Geesthacht verhaftet. Er gilt als Hauptverdächtiger und soll dem Opfer am Sonnabend, 20. Januar, mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Wie die Polizei nun mitteilt, ist der 35-Jährige inzwischen gestorben. Vier Tage kämpften Ärzte in einem Krankenhaus um sein Leben, konnten es letztlich aber nicht retten.