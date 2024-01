Hamburg. Ein Neuallermöher präsentiert den Buchstaben, der für die Unterstützung des russischen Angriffskriegs steht. Nachbar ist entrüstet.

Es ist ein Prozess des stetigen Auseinanderlebens. Obwohl die Gemeinschaft in der kleinen Siedlungsspielstraße nahe der A25, dem Michael-Pritzl-Weg, prinzipiell so gut sein soll. Doch der „spürbare Gesinnungswandel“, wie ihn ein Anwohner (63) seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 bei seinem russischen Nachbarn zwei Häuser weiter feststellt, stört das Zusammenleben in diesem Teil Neuallermöhes.