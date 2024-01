Hamburg. Den Rettern bot sich ein Bild der Verwüstung. In einer ebenfalls zerstörten Laube schlief zum Zeitpunkt des Unfalls eine Frau (67).

Eine nächtliche Spritztour durch Altengamme hat mit einem schweren Unfall geendet. Wie die Polizei mitteilt, waren drei 16-Jährige am Dienstag gegen 3 Uhr mit einem schwarzen BMW auf dem Altengammer Hauptdeich unterwegs. An einem Campingplatz verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Auto, durchbrach einen grünen Metallzaun und krachte in einen Wohnwagen sowie eine Holzlaube. Eine 67-Jährige, die darin schlief, wurde leicht verletzt.