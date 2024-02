Bergedorf. Jetzt vormerken! TSG Bergedorf und Bergedorfer Zeitung laden ein zum großen Laufspektakel. Warum sich eine frühzeitige Anmeldung lohnt.

Am 9. Juni richten die TSG Bergedorf und die Bergedorfer Zeitung bereits zum 11. Mal gemeinsam den Bergedorfer Citylauf aus. Seit Jahren ist die Großveranstaltung mit über 1000 Teilnehmern nicht aus dem Bergedorfer Sportjahr wegzudenken. Wer im kommenden Sommer mit am Start sein möchte, sollte sich daher schon einmal das folgende Datum vormerken: Am 11. Februar um 0.00 Uhr beginnt die Anmeldung für das kommende Laufspektakel.

Noch nie war es so wichtig wie in diesem Jahr, sich frühzeitig für einen Start zu entscheiden. Denn das Event wartet mit einer ganzen Reihe von Neuerungen auf. Eine der wichtigsten ist, dass künftig noch stärker auf Ökologie geachtet werden soll. „Der Bergedorfer Citylauf soll nachhaltig werden“, verspricht der neue Organisator Leo Goretzki, der bei der TSG Bergedorf die Nachfolge von Thorsten Wetter als Marketing-Leiter angetreten hat. „Wir verstehen, dass das Thema Nachhaltigkeit für viele Leute wichtig ist.“

11. Bergedorfer Citylauf: Anmeldung startet am 11. Februar

Genau deshalb sind aber nun auch die Sportlerinnen und Sportler gefordert. Zum Beispiel, wenn es darum geht, sich frühzeitig für eine Teilnahme zu entscheiden. Denn das hat für sie künftig handfeste Vorteile: Zum einen ist es günstiger, zum anderen wird es Laufshirts und Medaillen in diesem Jahr nur für Frühbucher geben, die sich bis zum 30. April zu einer Teilnahme entschlossen haben! Denn es dauert, bis die Medaillen produziert sind.

Das Organisationsteam des 11. Bergedorfer Citylaufs (v.l.): Janne Ludwig (Leiterin Sport- und Jugendreferat TSG Bergedorf), Leo Goretzki (Leiter Marketing TSG Bergedorf) und Elke Ammerschubert (Marketing-Managerin Bergedorfer Zeitung). © Volker Gast | Volker Gast

Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind die Plaketten als Andenken an den Tag des Bergedorfer Citylaufs und an die eigene sportliche Leistung wichtig. Das wurde in den Reaktionen immer wieder gespiegelt. Für andere hingegen sind sie nebensächlich, und so blieben in manchen Jahren zahlreiche Medaillen übrig, die bei der TSG Bergedorf eingelagert werden mussten. Solche Probleme sollen künftig durch eine besser gesteuerte Produktion vermieden werden.

Mit Medaille oder ohne Medaille? Sie haben die Wahl

Wer ohnehin lieber auf eine Medaille verzichten möchte, hat natürlich auch die Möglichkeit, sich einfach so für den 11. Bergedorfer Citylauf anzumelden, ohne die Plakette mitbestellen zu müssen. Die Medaillen selbst sollen ökologischer werden. „Wir suchen händeringend nach Möglichkeiten, die nicht Plastikware aus China sind“, macht Goretzki klar. Ebenso sollen die Plastikbeutel, in denen in den vergangenen Jahren die Starterpakete ausgegeben wurden, der Vergangenheit angehören. Sie werden durch Baumwollbeutel ersetzt.

In einer deutlich verbesserten Ökobilanz des Laufspektakels liegt die Zukunft des Bergedorfer Citylaufs. Davon ist Goretzki überzeugt, der bei der Organisation von Janne Ludwig, Leiterin des Sport- und Jugendreferats der TSG Bergedorf, sowie der Marketing-Managerin der Bergedorfer Zeitung, Elke Ammerschubert, unterstützt wird. Das Trio hat große Pläne. „Dieses Event muss langfristig in der Region gehalten werden“, mahnt Goretzki.

Sportbegeisterung ist zurück. Fällt im Sommer der Teilnehmerrekord?

Die Voraussetzungen sind günstig. Im vergangenen Jahr nahmen bei brütender Hitze 1139 Aktive die Strecken zwischen 2,5 und 10 Kilometern unter die Füße. Das war nach der Zäsur durch die Corona-Pandemie schon wieder sehr nahe am Teilnehmerrekord, der bei 1297 Starterinnen und Startern aus dem Jahr 2018 liegt. Die Sportbegeisterung in Bergedorf ist zurück.

Gute Laune auf der Strecke ist garantiert. Aber eine schweißtreibende Angelegenheit ist die Zehn-Kilometer-Strecke des Urban 10 schon. © BGZ/Hanno Bode | Bode

Das soll künftig auch die Jüngsten einschließen. Erstmals wird es 2024 zusätzlich zum Kinderlauf auch einen Bambini-Lauf für Kinder bis sechs Jahren geben. Die Strecke für die Jüngsten führt in einer großen Runde einmal durch den Bergedorfer Schlossgarten. Auch die Kleinsten werden somit beim Start und beim Zieleinlauf ihren großen Auftritt vor den Zuschauermassen in der Chrysanderstraße haben. Ganz so wie ihre Eltern und älteren Geschwister.

Befreit auflaufen: Keine Zeiterfassung beim Bambini-Lauf

Anders als beim Kinderlauf wird es beim Bambini-Lauf noch keine Zeiterfassung geben. Denn es soll nicht schon bei den Jüngsten um Leistungsvergleiche gehen. Stattdessen soll allein der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen. „Das ist eine Heranführung an das Laufen und an den Bergedorfer Citylauf“, macht Organisatorin Janne Ludwig klar.

Damit der Nachwuchs auf seiner Laufrunde keine Angst bekommt, dürfen nicht nur die Eltern mitjoggen, es wird auch bestimmte Helfer auf der Strecke geben, die ein Auge auf die Youngster haben, das sogenannte „Awareness-Team“. Diese Helferinnen und Helfer werden durch spezielle T-Shirts erkennbar sein und sich auch vorher schon mit den Jüngsten warm machen, sodass eine gewisse Vertrautheit entsteht.

Der Hauptlauf heißt jetzt „Urban 10“, der Inklusionslauf „Urban 5“

Neben dem Bambini-Lauf wird es wie gewohnt wieder den Kinderlauf über 2,5 Kilometer geben. Die Erwachsenen und älteren Jugendlichen haben die Wahl zwischen dem Urban 10 (früher Hauptlauf) über zehn Kilometer sowie dem Urban 5 (früher Inklusions- und Schnupperlauf) über fünf Kilometer. Den Abschluss der gesamten Veranstaltung bildet eine Cityparade – eine Spaßparade für alle – durch den Schlossgarten.

Und noch etwas ist neu: Der Chip für die Zeiterfassung wird künftig nicht mehr am Schuh zu befestigen sein. Das war nämlich bei kleineren Kindern häufig schwierig, weil die oft Schuhe ohne Schnürsenkel tragen. Stattdessen wird der Chip nun in der Startnummer enthalten sein.

Insider-Trick für Staffelläufer: So gehen Wechsel besonders schnell

Das verändert künftig auch die Übergaben bei den Staffeln. Die Startnummer wird zum Staffelstab. Die Triathletin Janne Ludwig verrät einen Trick aus ihrer eigenen Praxis. Nur Anfänger würden versuchen, die mit Clips und elastischen Bändern festgemachte Startnummer zu lösen. „Runterziehen geht schneller“, sagt Ludwig. „Da sieht man dann sofort, wer Triathlet ist.“

Also am besten gleich schon mal den Anmeldetermin vormerken: 11. Bergedorfer Citylauf – 11. Februar. Einfach hier: www.bergedorfer-citylauf.de