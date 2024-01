Bergedorf. Der 18-jährige Weitspringer von der TSG Bergedorf fliegt beim Meeting des Hamburger Leichtathletik-Verbandes auf 7,74 Meter.

Der 18-jährige Weitspringer Simon Plitzko von der TSG Bergedorf hat beim 2. Springer-Meeting des Hamburger Leichtathletik-Verbandes in der Leichtathletik-Halle in Alsterdorf für das Glanzstück gesorgt. Im vierten Durchgang flog das Hamburger Ausnahme-Talent auf die neue persönliche Bestleistung von 7,74 Metern und setzte sich damit an die Spitze der deutschen Rangliste in der Altersklasse U20.

Damit ist Plitzko nun der Top-Favorit für die deutschen Jugend-Meisterschaften am 25. Februar in der Dortmunder Helmut-König-Halle. Dort möchte er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und sich damit selbst das schönste Geschenk zum 19. Geburtstag machen. Mit Steven Freund (LAC Erdgas Chemnitz/7,63 Meter) und Julian Holuschek (Eintracht Frankfurt/7,50 Meter) gibt es allerdings national zwei Konkurrenten, die auf seinem Niveau mithalten können.

Simon Plitzko von der TSG springt an die Spitze der deutschen Rangliste

Vor dem 2. Springer-Meeting in Alsterdorf hatte Plitzko, der im November vom Hamburger SV zur TSG gewechselt war, eine persönliche Bestleistung von 7,50 Metern stehen. Nach einem ungültigen ersten Versuch und 6,97 Meter im zweiten Durchgang bewies er Nervenstärke, steigerte sich zunächst auf 7,71 Meter und dann sogar auf 7,74 Meter. Für den Athleten selbst war das keine Überraschung. „Von der Trainingsform her war das möglich. Ich habe auch an eine neue Bestleistung gedacht“, betonte Plitzko.

Am 17. und 18. Februar stehen nun zunächst die deutschen Hallen-Meisterschaften der Erwachsenen in Leipzig an. Auch hier besitzt Plitzko Medaillenchancen, wenn es perfekt für ihn läuft. Mit 7,74 Metern ist er aktuell nämlich bereits die Nummer vier der deutschen Männer-Rangliste, bis zum Führenden Leo Neugebauer (VfB Stuttgart/7,90 Meter) sind es nur 16 Zentimeter. Olympia-Chancen für Paris 2024 besitzt der Bergedorfer aber wohl nicht. Die vom Deutschen Leichtathletik-Verband aufgerufene Norm von 8,22 Metern dürfte außer Reichweite sein. Vorerst.