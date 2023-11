Heiko Buhr: Neue Fahrpläne und ein Fässchen voll Rum

Allermöhe. 15 Mann auf des toten Manns Kiste – und ne Buddel mit Rum. Das berühmte Piratenlied aus dem Buch „Die Schatzinsel“ könnte nun auch zur Hymne von Heiko Buhrs „Serrahn Queen“ werden. Denn auf dem Fahrgastschiff der Bergedorfer Schifffahrtslinie hat der Rum eine besondere Bedeutung bekommen: Nicht nur eine Buddel, sondern ein ganzes Fässchen ging eine ganze Saison lang mit auf Tour. Nach zwölf Monaten ist der Rum nun reif zum Abfüllen, ist Kapitän Buhr überzeugt.

Voraussichtlich ab Mitte Dezember wird der „Rumtreiber“, wie der an Bord gereifte Mauritius Rum heißt, im Büro der Reederei (Alte Holstenstraße 64) in zwei Flaschengrößen erhältlich sein: 100 Milliliter kosten 14,90 Euro, 200 Milliliter kosten 24,90 Euro. Heiko Buhr freut sich, dass das nun pünktlich vor Weihnachten klappt. Schließlich war es ein „Überraschungsei“, wie sich der Rum in dem 20 Liter Eichenfass geschmacklich entwickelt.

Bergedorfer Schifffahrtslinie nimmt ein Fässchen Rum mit an Bord

Und wenn der Geschmack den Kapitän nicht überzeugt hätte, dann hätte er den Rum auch weiter im Fass gelassen, betont Buhr. Nach einem Jahr habe er nun aber eine schöne gold-gelbe Farbe und einen angenehm milden Geschmack ohne alkoholische Schärfe, ist Heiko Buhr überzeugt. Wer nach der Abfüllung benachrichtigt werden möchte, schreibt eine E-Mail an info@bergedorfer-schifffahrtslinie.de. Erhältlich ist der Rum dann auch per Bestellung telefonisch unter 040/73675690 oder per E-Mail.

Flussreise mir der Serrahn Queen nach Dresden.

Foto: Bergedorfer Schifffahrtslinie

In dem Fass hatte die Bergedorfer Schifffahrtslinie bereits Gin mit auf Fahrt genommen. Nach sechs Abfüllungen sollte das Kapitel nun vorerst beendet werden, entschieden Mareijke und Heiko Buhr. Um das Eichenholzfass für den Rum vorzubereiten, musste es zunächst neutralisiert werden. Um die Aromen des Gins zu lösen, wurde für eine Woche Rotwein in das Fass gefüllt. Der habe im Anschluss als Glühwein ganz hervorragend geschmeckt, erinnert sich Heiko Buhr.

Neue Fahrpläne für Flussreisen sowie Rund- und Tagesfahrten

Ein Fässchen voll Rum soll auch im kommenden Jahr an Bord der „Serrahn Queen“ wieder mit auf Fahrt gehen, kündigt Heiko Buhr an. Die erste Flussreise startet am 11. April und führt von Hamburg bis ins Riesengebirge. 17 Schleusen liegen auf dem Weg über die Elbe bis nach Tschechien, verrät Heiko Buhr. Auch die Gewässer und Seenlandschaften rund um Berlin können auf zwei neuen Touren (Scharmützelsee und Scharmützelsee XL) kennengelernt werden. Ebenso wird Stettin wieder das Ziel einer Fahrt sein, da mittlerweile nicht nur in Scharnebeck, sondern nun auch in Niederfinow ein Schiffshebewerk auf der Route liegt.

Der gesamte Fahrplan für die Flussreisen kann online eingesehen werden und ist nun auch als gedruckte Broschüre erhältlich – im Büro oder auch per Post. Auch der Fahrplan für die Rund- und Tagesfahrten ist kurz vor der Fertigstellung und soll ab Mitte Dezember erhältlich sein. Als erste Tour der Saison ist eine Brunchfahrt mit Shantychor am 24. März geplant.

Neben diversen Fahrten durch die Vierlande und Marschlande, über die Bille, in den Hafen oder nach Blankenese wird es im kommenden Jahr auch erstmals eine Entdeckertour geben. Sie eigne sich besonders für ehemalige Hafenarbeiter oder auch Fahrgäste, die den Hafen bereits gut kennen, denn „sie führt abseits der Touristenströme in Ecken des Hafens, in die man sonst nicht so kommt“, verrät Heiko Buhr. Auf Kundenwunsch wurden zudem Fahrten zum Fischmarkt sowie mehrstündige Lichterfahrten am Abend in den Hafen wieder in den Fahrplan aufgenommen.