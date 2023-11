„Der kleine Tag“: Weihnachtliches Musical im Haus im Park

Hamburg. Hinter den Sternen, im funkelhellen Lichtreich, da leben alle Tage. Die lebendigen Lichtwesen dürfen nur ein einziges Mal zur Erde reisen und kehren danach für immer ins Lichtreich zurück. Bis es für ihn allerdings so weit ist, muss „Der kleine Tag“ geduldig warten und hört in der Zeit fasziniert zu, was die anderen Tage von ihrer Zeit auf der Erde berichten. Welche Geschichten das sind, können auch Besucherinnen und Besucher im Theatersaal im Haus im Park (Gräpelweg 8) erfahren. Denn dort bringen die SonnenStimmen das Kinder- und Familienmusical am Sonnabend, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, jeweils 15 Uhr, auf die Bühne.

„Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr eine Weihnachtsaufführung präsentieren können und Familien aus Bergedorf und Umgebung die Möglichkeit bieten, die Tradition des Besuches eines Weihnachtsmärchens in der Region pflegen zu können“, sagt Juliane Brachvogel, Leiterin des Kinder- und Jugendchors aus Curslack. Zuschauerinnen und Zuschauer dürften sich auf tolle Musik, berührende Songs, mitreißende Tänze, pointiertes Schauspiel und eine Geschichte mit Tiefgang für Groß und Klein freuen, die von einem großartigen Ensemble präsentiert werden, kündigt Juliane Brachvogel an.

„Der kleine Tag“ basiert auf einer Geschichte von Wolfram Eicke. Rolf Zuckowski und Hans Niehaus haben daraus ein Musical gemacht, das im Jahr 2002 uraufgeführt wurde. Nachdem andere Tage bereits Erfindungen, Katastrophen und historische Begebenheiten miterlebt haben, ist der „kleine Tag“ überzeugt, dass während seiner Erdenreise etwas ganz Besonderes geschehen wird, etwas, das ihn unvergesslich macht.

Der Musiktheaterverein SonnenStimmen, der aus einer privaten Initiative heraus gegründet wurde und in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert feierte, ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Mittlerweile gehören 40 Kinder und Jugendliche aus den Vier- und Marschlanden und Bergedorf zum Ensemble. 2019 stellten sich die SonnenStimmen als gemeinnütziger Verein mit Zweck der Förderung von Kunst und Kultur sowie der Jugendhilfe auf.

Karten kosten 9 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene. Sie können bestellt werden per E-Mail an info@sonnenstimmen.com. Zusätzlich wird es am Donnerstag, 23. November, und Donnerstag, den 7. Dezember, jeweils 16.30 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit geben, Karten direkt im Haus im Park zu erwerben.

