Theater: Die abenteuerliche Suche nach Pinocchios Holznase

Bergedorf. Ein märchenhaftes Weihnachtsstück für Jung und Alt, bei dem die kleinen Zuschauer immer wieder in die Handlung einbezogen werden und miträtseln können, bringt die Gruppe Theater99 auf die Bühne: „Pinocchios Märchenreise“ wird am Sonntag, 3. Dezember, erstmals aufgeführt – in der Schule Curslack-Neuengamme am Gramkowweg 5. Insgesamt sieben Vorstellungen an vier verschiedenen Orten in Bergedorf sind geplant, für alle Aufführungen sind noch Karten erhältlich.

Die Handlung: Pinocchios Nase ist verschwunden. Ohne diese kann Pinocchio (Kristina Feldmann) von der Fee (Malou Clausen) nicht zurück in einen richtigen Jungen verwandelt werden. Da muss Märchenexpertin Petra Plapper (Marlene Clausen) helfen. Zusammen mit dem stets hungrigen Holzwurm Beißhart von Sägemehl (Max Kostorz und Joana Schadewitz) und der leicht überdrehten „Märchen-Oma“ (Kristina Schmidt-Stoldt) begeben sich Petra Plapper und Pinocchio mit einem Heißluftballon auf die Suche ins Märchenland. Dort treffen sie auf bekannte Märchenfiguren wie Frau Holle (Janina Bolz), Hans im Glück (Jana Scheel) oder Dornröschen (Malin Kahlbrock).

Abenteuerliche Suche nach der Nase von Pinocchio

„In diesem Stück gibt es wieder viel zu sehen, angefangen vom märchenhaften Bühnenbild, welches von Ann-Christin und Udo Stieler entworfen wurde, bis hin zu den von Birgit Wellm geschneiderten Kostümen“, sagt Kristina Schmidt-Stoldt und fügt hinzu: „Und auch alle Darstellerinnen und Darsteller von Theater99 sind wieder mit viel Freude dabei und proben seit September unter der Regie von Nina Kostorz, die zum ersten Mal Regie führt.“ Neben den Erwachsenen sind auch die Theater99-Kinder mit dabei, wenn es heißt „Vorhang auf“ für Pinocchio und seine Reisegefährten.

Sie sind alle dabei (v. l.): Hans im Glück (Jana Scheel), Pinocchio (Kristina Feldmann), Holzwurm Beißhart von Sägemehl (Max Kostorz) und Petra Plapper (Marlene Clausen).

Foto: Theater99 / Theater99/Kristina Schmidt-Stoldt

Nina Kostorz hatte „Pinocchios Märchenreise“ mit ihren Kindern im NDR-Kinderprogramm „Mikado“ als Hörspiel gehört und es hat ihr dabei besonders gut gefallen, dass die Kinder immer wieder in die Handlung mit einbezogen werden, weiß Kristina Schmidt-Stoldt. Das Hörbuch stammt aus der Feder von Helmut Peters. Der Autor wird bei der Premiere anwesend sein. „Er hat Nina Kostorz bei der Umwandlung des Hörbuchs in eine Theaterversion sehr unterstützt“, sagt Kristina Schmidt-Stoldt.

Das Theaterstück eignet sich für Kinder ab vier Jahren

Die Aufführung am 3. Dezember beginnt um 15 Uhr. Die weiteren Vorstellungen sind am Sonnabend, 9. Dezember, 15 Uhr, in der Schule Fünfhausen am Durchdeich 108 am Freitag, 15. Dezember, 8.30 Uhr, 11.30 Uhr und 16 Uhr, sowie am Sonnabend, 16. Dezember, 15 Uhr, im Körberhaus, Holzhude 1, und am Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr), im Zollenspieker Fährhaus, Zollenspieker Hauptdeich 141.

Das etwa einstündige Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es ab 9 Euro beim Ticketshop Bergedorfer Zeitung (CCB/Weidenbaumsweg 21) und an der Abendkasse sowie im Vorverkauf auch direkt beim Theater99 – Telefon: 040/ 22 85 41 22, E-Mail: nina.kostorz@theater99.de, Internet: theater99.de. Für die Vorstellung im Zollenspieker Fährhaus gibt es im Vorverkauf nur Karten beim Theater99.