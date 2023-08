Familientag Bergedorf: Spaß und Infos – vom Wickeldiplom bis zum HipHop-Workshop

Bergedorf. Wenn am 23. August die Hamburger Sommerferien zu Ende gehen, müssen sich die Kinder nicht grämen. Denn gleich am folgenden Wochenende, am Sonnabend, 26. August, lockt in ganz Hamburg der traditionelle Familientag. In der gesamten Stadt und auch im Bezirk Bergedorf wird es Spiel und Spaß für große und kleine Leute geben.

Bezirksamt, Schloss, Bücherhalle, TSG, Kiku: Diese und viele weitere Anbieter stellen ein umfangreiches Programm für Familien auf die Beine. Und auch in den anderen Bezirken ist richtig viel los.

Familientag in Bergedorf: Bezirksamt, Schloss und Bücherhalle sind dabei

Das Bezirksamt Bergedorf wird von 11 bis 16 Uhr auf der Alten Holstenstraße, auf der Serrahnbrücke beim Eiscafé, präsent sein – und legt den Fokus auf Informationen. Es gibt eine Mütterberatung samt „Wickeldiplom“, ein Ratequiz zum Thema Zucker – mit gesunden Gewinnen – und ein Infoboard über Sonnenschutz für die ganze Familie. Zudem stellt sich der sozialpsychiatrische Dienst vor.

Nur ein paar Fußminuten weiter lädt die neue Bücherhalle im Körberhaus von 11 bis 13 Uhr zu spaßigen Aktionen wie einer Fotoaktion vor einer Greenscreen ein. Solche grünen Leinwände werden im Hintergrund eines Fotos später digital durch andere Hintergründe ersetzt. Die Bücherhalle plant auch eine Bastelaktion zum Thema Meer und Schiffe (11 bis 13 Uhr) und bietet ein Bilderbuchkino an (11 bis 12 Uhr).

In den Sportvereinen gibt es ein buntes Programm

Im Bergedorfer Schloss können Kinder Schloss und Ritterrüstungen bestaunen und einen eigenen kleinen Pappritter basteln. Das Angebot gilt in der Zeit von 14 bis 17 Uhr und ist für Familien mit Kindern von acht bis zwölf Jahren geeignet. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung kostenlos möglich.

Für größere Kinder eignen sich Aktivitäten der Sportvereine: Im TSG Sportforum Bergedorf gibt es zum Beispiel einen HipHop-Workshop. Der SV Nettelnburg-Allermöhe bietet ab 11 Uhr im Vereinszentrum Neuallermöhe am Henriette-Hertz-Ring ein buntes Programm für Erwachsene und Kinder– von Sportangeboten wie Yoga, Pilates, Tai-Chi, und Dart bis zu Malen und Basteln für Kinder. Zudem wird eine Hüpfburg aufgebaut, gibt es Würstchen, Stockbrot und Waffeln.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Theater im Kiku am Lohbrügger Markt, ein Sommerfest im Haus „brügge“, ein Tag der offenen Tür im Mütterzentrum und viele andere Aktivitäten runden das Programm ab. Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann freut sich schon: „Der Tag der Familien bietet eine wunderbare Gelegenheit für Groß und Klein, gemeinsam Zeit zu verbringen.“