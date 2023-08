Jeden Sonntag im August: Jazzclub lädt zu Konzerten ins Bergedorfer Schloss ein

Ob Blues, Gypsy Swing, Dixie oder Skiffle: Im Innenhof des Bergedorfer Schlosses treten vier Bands auf. Was Musikfans erwartet.

Skiffle Track spielen am letzten Sonntag im August.

Bergedorf. Für daheimgebliebene Kinder gibt es in diesen Sommerferien eine Menge Abwechselung. Jugendliche und Erwachsene hat hingegen der Jazzclub Bergedorf im Visier: vorausgesetzt, sie sind Freunde dieser Musik. Im Innenhof des Bergedorfer Schlosses wird es an vier August-Sonntagen jeweils von 11 Uhr an Konzerte geben.

Den Auftakt machen die Homefield Stompers am 6. August. Das Quartett bietet ein umfangreiches Repertoire aus vielen Stilrichtungen an: vom klassischen Blues und Swing bis zu erdigem New Orleans und fetzigem Dixie – manchmal auch zwei- oder dreistimmig. Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro, Schüler und Studenten zahlen 7 Euro – die Eintrittspreise sind bei allen Auftritten gleich.

Gypsy Swing und Skiffle Track dürfen nicht fehlen

Am 13. August geht es weiter mit Gypsy Swing: Bei der Truppe steht französischer Jazz im Fokus. Gegründet wurde die Band 2010 anlässlich des 100. Geburtstags des französischen Gitarristen und Jazz-Musikers Django Reinhardt.

Mit nur drei Fingern erlernte einer der Vorreiter des europäischen Jazz nach einem Brandunglück, wieder zu spielen. Ihm, der mir nur 43 Jahren an einem Schlaganfall starb, wollen die Musiker von Gypsy Swing eine Hommage erweisen.

Fans von Benny Goodman und Duke Ellington

Seit mehr als 30 Jahren spielt die Cotton Club Big Band bereits auf den Bühnen der Hansestadt. Im Laufe der Jahre entfernten sie sich vom klassischen Big Band Jazz und näherten sich der Zeit, als Jazz die Popmusik schlechthin war. Mit Original-Arrangements der Swing Ära Ende der 1920er-Jahre schmückt die Big Band ihr Repertoire am 20. August im Bergedorfer Schlosshof – von Benny Goodman und Count Basie zu Glen Miller und Duke Ellington.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den letzten Sonntag im Monat erobert Skiffle Track – mit Banjo, Klarinette, Saxofon, Mundharmonika, Bass und Waschbrett. Neben Skiffle gibt es auch Blues, Barrelhouse und Boogie-Woogie. Ein besonderes Jubiläum erlebt die Band im kommenden Jahr: Dann feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen.