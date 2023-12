Die bz feiert Geburtstag – alle Termine hier im Überblick

Januar

13. Januar, 22 Uhr | OLD FOLKS BOOGIE in der LOLA

der beliebten Ü-30 Party jeden 2. Samstag im Monat steht aktuelle Musik im Vordergrund. Aber natürlich erklingen auch zu früherer Stunde die guten alten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern.

Einlass Bar und Abendkasse ab 21 Uhr, Disco von 22 Uhr - 4 Uhr.

Vvk 10 EUR, AK 12/ 10 EUR

11. Januar, ab 17 Uhr | Bergedorfer Zeitung After Work

in der bz-Lounge | Koffeinschmiede, Bergedorfer Schlossstraße

DJ Schumi legt auf

Dezember

9. Dezember | OLD FOLKS BOOGIE in der LOLA

Vvk 10 EUR, AK 12/ 10 EUR

7. Dezember, ab 17 Uhr | Bergedorfer Zeitung After Work

November

17. November, ab 18 Uhr | bz-Lounge - Das Kneipenquiz

Unser Chefreporter Ulf Busse stellt euer Wissen auf die Probe.

Ein Team pro Tisch (4-5 Personen)

first come, first served | Koffeinschmiede, Bergedorfer Schlossstraße

2. November, ab 17 Uhr |Bergedorfer Zeitung After Work

Oktober

12. Oktober, 15 Uhr | Kultur im Koffer

Das Kaffeekränzchen | Die Stunde der Frauen (und Männer!)

Das Kaffeekränzchen war lange Zeit ein fester Bestandteil deutscher Alltagskultur. Frauen (und manchmal auch Männer) treffen sich mehr oder weniger regelmäßig in einer kleinen vertrauten Runde zum Kaffeegenuss und vor allem zum Plaudern. Bei näherer Betrachtung lässt sich eine bemerkenswerte kulturelle Geschichte des Kaffeetrinkens und die Emanzipation von Frauen in allen Gesellschaftsschichten hinter dem Ritual des gemeinsamen Kaffeetrinkens mit Kuchen und einem Gläschen Likör entdecken.

Zu 15 Uhr laden wir Sie ein dabei zu sein, wenn unser Kulturbotschafter Hajo Witter mit seinen Koffer voller Kaffeekränzchenkultur sie. Bringen Sie gerne Kaffeeservice von zuhause mit und erzählen Sie uns was Sie damit verbinden, welche Erinnerungen Sie daran knüpfen.

Ort: Bergedorfer Zeitung, Chrysanderstraße 1, 21029 Hamburg

Anmeldung: aktionen@bergedorfer-zeitung.de und 040/725 66-104

Anmeldeschluss ist der 11. Oktober

Kosten: keine

Weitere Infos zu Kultur im Koffer

5. Oktober, ab 17 Uhr |Bergedorfer Zeitung After Work

03. Oktober 2023: Radeln in der Region

Grenzlandtour zum Tag der deutschen Einheit. Aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit fahren wir ein Stück an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entlang zwischen Bröthen und Zweedorf. Ein Zwischenhalt ist Infopotal ehemalige Grenze vorgesehen. Ein Stück nutzen wir den alten Kollonenweg im früheren Grenzbereich. Der Rückweg führt über die Brücke des Elbe-Lübeck-Kanals bei Dalldorf.

Die Tour wird vom ADFC Geesthacht organisiert. Weitere Infos hier.

September

23. September, 17 Uhr: Dance.Summer!

Tanzen mit anschließender Party. Bei der Tanzgiesellschaft, Wärderstrasse 8 in Geesthacht

Weitere Infos hier.

17. September, 10 Uhr: Radeln in der Region

Wo liegt Schwanitz? Unter diesem Motto geht die Rundreise zu den Drehorten der beliebten Fernsehserie "Nord bei Nordwest" in Geesthacht und Umgebung An den jeweiligen Haltepunkten gibt es ein paar kurze Erläuterungen. Die Tour wird vom ADFC Geesthacht organisiert. Weitere Infos hier.

16. September, ab 14:30 Uhr: Dance.Summer!

Kids- und Teens-Shows und Mitmachaktionen in der Fußgängerzone Geesthacht– Höhe "Currywurst Pavillon*

Weitere Infos hier.

14. September, 14 Uhr:Rundgang durch Bergedorf mit Stadtführern des Hamburger Gästeführervereins,

Treffpunkt: S-Bahnhof Bergedorf: Beschilderung „Ausgang City Weidenbaumsweg“, am Stadtplan vor McDonalds.

Der Spaziergang führt an folgende Orte: Suhrhof, Serrahn (Hafen), Kirche St. Petri und Pauli, Schloßmuseum (Landherrenzimmer), Villenviertel, Rathaus (mit Turmbesteigung). Am Rathaus endet der Rundgang.

Dauer etwa zwei Stunden, Teilnahmegebühr pro Person: 15 Euro regulär, 12 Euro für Abonnenten der BZ mit der TreueKarte: Silber, Gold oder Hanseat

Um Anmeldung bis zum Abend vor dem Rundgang wird gebeten: rundgang@bergedorf.de

9. September, OLD FOLKS BOOGIE in der LOLA

Die erste Ü-30 Party nach der Sommerpause, präsentiert von der Bergedorfer Zeitung

Bei der beliebten Ü-30 Party jeden 2. Samstag im Monat steht aktuelle Musik im Vordergrund. Aber natürlich erklingen auch zu früherer Stunde die guten alten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Mit DJ TERRY an den Reglern ist feinste Tanzmusik garantiert.

Einlass Bar und Abendkasse ab 21 Uhr, Disco von 22 Uhr - 4 Uhr.

Vvk 10 EUR, AK 12/ 10 EUR

Eintritt mit TreueKarte: 50% Ermäßigung gilt jeweils für 2 Personen. Die Karte Ist Übertragbar!

Besondere Aktion: Gutschein-Coupon aus der aktuellen Bergedorfer Zeitung mitbringen - dann gibt‘s den Aperol Spritz für nur 5 Euro (statt 7,50 Euro).

7. September, ab 17 Uhr: Bergedorfer Zeitung After Work in der bz-Lounge in der Koffeinschmiede, Bergedorfer Schlossstraße 18

August

27. August, 14.30 Uhr: LOLA Sommersalon ´23 - Open Air im Biergarten

Familientag in der Lola, Lohbrügger Landstraße 8



Los geht es um 14:30 Uhr im großen Saal mit einem Deckenflohmarkt von und für Kinder . Dort darf alles angeboten werden was auf eine Decke passt, sowohl zum Verkauf als auch zum Tausch. Anmeldung unter:markt@lola-hh.de

. Dort darf alles angeboten werden was auf eine Decke passt, sowohl zum Verkauf als auch zum Tausch. Anmeldung unter:markt@lola-hh.de Instrumente Workshop ab 15:00 Uhr kann jedes Kind, unter der professionellen Anleitung von BIRTE REUVER (Hoppla Kindermusik) , ein Instrument selber bauen.

(Hoppla Kindermusik) ein Instrument selber bauen. Ab 16 Uhr lädt der Musiker und Chorleiter des Bergedorfer Kinderchors OLLI EHMSEN (Singen ist stark) zum Mittmachkonzert in den LOLA Biergarten. Dort werden dann die selbstgebauten Instrumente auch gleich zum Einsatz kommen.

(Singen ist stark) zum Mittmachkonzert in den LOLA Biergarten. Dort werden dann die selbstgebauten Instrumente auch gleich zum Einsatz kommen. Die LOLA Bar bietet Kaffee, Kuchen und kalte Getränke anDeckenflohmarkt von und für Kinder im LOLA Saal (14:30-16:00 UhrInstrumenten-Workshop mit BIRTE REUVER (15:00 - 16:00Mitmachkonzert mit OLLI EHMSEN im Biergarten (ab 16:00 Uhr)14.00 -18.00 Eintritt frei

26. August, 19.30 Uhr: LOLA Sommersalon ´23 - Open Air im Biergarten

Konzert mit dem Judith Tellado Quintett in die Lola, Lohbrügger Landstraße 8: Die Band bringt sommerlich-karibische Sounds auf die Open-Air-Bühne. Gemeinsam mit ihrer kongenialen Band spielt sie ein Best-Of ihrer beiden bisher veröffentlichten Alben und präsentiert sogar nagelneue Songs ihres für 2024 geplanten dritten Albums „Sanctuary“.

Vvk 18,- AK 22,-/18,-Tickets hier

Abonnenten der Bergedorfer Zeitung bekommen zwei Karten zum Preis von einer, Reservierungsstichwort: Bergedorfer Zeitung. Die Karten können nur per Mail unter: karten@lola-hh.de oder telefonisch unter: 040 - 724 77 35 gebucht werden. Bei Abholung, muss die TreuKarte vorgezeigt werden.

25. August, 20 Uhr: LOLA Sommersalon ´23 - Open Air im Biergarten

Open-Air-Konzert von Frank Grischek und Ralf Lübke unter dem Titel „Brotlos. Aber Kunst“ in der Lola, Lohbrügger Landstraße 8. Es ist wirklich erstaunlich, was für einen voluminösen Sound eine Gitarre, ein Akkordeon und zwei Stimmen erzeugen können. In ihren neuesten gemeinsamen Programm spielen sie virtuos eigene Songs, einige Cover, manche Instrumentals. Mit launiger Moderation und selbstironischen Dialogen.

Vvk 16,- AK 20,-/16,- Tickets hier

19. August, 19.30 Uhr: LOLA Sommersalon ´23 - Open Air im Biergarten

Lola, Lohbrügger Landstraße 8: Die Einmaligkeit jedes Augenblicks will SVEN VAN DER MAER mit seinem SESSION CIRCUS bewusst machen. Jede Show ist neu und wird gemeinsam mit dem Publikum erfunden. Dabei wird der Moment, das Leben und der Mut zur Improvisation gefeiert.

Vvk 16,- AK 20,-/16,- Tickets hier

3. August, ab 17 Uhr: Bergedorfer Zeitung After Work in der bz-Lounge in der Koffeinschmiede, Bergedorfer Schlossstraße 18

Juli

20. Juli, 14 Uhr:Rundgang durch Bergedorf mit Stadtführern des Hamburger Gästeführervereins,

Treffpunkt: S-Bahnhof Bergedorf, Ausgang CCB, am Stadtplan,

Dauer etwa zwei Stunden, Teilnahmegebühr pro Person: 15 Euro regulär, 12 Euro für Abonnenten der BZ mit der TreueKarte: Silber, Gold oder Hanseat

Um Anmeldung bis zum Abend vor dem Rundgang wird gebeten: rundgang@bergedorf.de

9. Juli, 11 Uhr: LOLA Sommersalon ´23 - Open Air im Biergarten

Swing-Frühshoppen in der Lola, Lohbrügger Landstraße 8: Die Shiny Stockings Big Band ist bekannt für originalgetreue Atmosphäre der 30er bis 60er Jahre. Der Swing-Frühschoppen bietet Unterhaltung mit einer leidenschaftlichen Live-Band einem amüsant-witzigen Moderator und Bandleader und einem DJ.

Vvk 12,- EUR AK 15,-/12,- Tickets hier

8. Juli, 20 Uhr: LOLA Sommersalon ´23 - Open Air im Biergarten

Poetry Sommer-Slam in der Lola, Lohbrügger Landstraße 8: Beim LOLA SLAM gibt es Anfänger:innen gegen Fortgeschrittene. Männer gegen Frauen. Lyrik gegen Prosa und Humor gegen Romantik. Alles ist möglich. Hauptsache, es passiert in 5 Minuten.

Vvk 10,- EUR AK 12,-/10,- EUR ermäßigt Tickets hier

6. Juli, 20 Uhr:LOLA Sommersalon ´23 - Open Air im Biergarten

Improvisationstheater der Steifen Brise in der Lola, Lohbrügger Landstraße 8: Geschichten entstehen aus dem Augenblick heraus – ohne Textbuch oder Regieanweisung. Ein Stichworte aus dem Publikum dient als Impulsgeber für dieses Open-Air im Rahmen des Lola Sommersalons 2023.

Vvk 14,- EUR AK 16,-/14,- EUR Tickets hier

Juni

22. Juni, 14 Uhr:Rundgang durch Bergedorf mit Stadtführern des Hamburger Gästeführervereins, Treffpunkt: S-Bahnhof Bergedorf, Ausgang CCB, am Stadtplan, Dauer etwa zwei Stunden, Teilnahmegebühr pro Person: 15 Euro regulär, 12 Euro für Abonnenten der BZ mit der TreueKarte: Silber, Gold oder Hanseat, Um Anmeldung bis zum Abend vor dem Rundgang wird gebeten: Rundgang@bergedorf.de

1. Juni, ab 17 Uhr: Bergedorfer Zeitung After Work in der bz-Lounge in der Koffeinschmiede, Bergedorfer Schlossstraße 18