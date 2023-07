Lola-Sommersalon in Bergedorf: bz-Abonnenten erhalten eine Karte gratis

Das Bergedorfer Kulturzentrum bietet ein Programm mit Sommerformaten an. Was es mit der Sonderaktion für bz-Abonnenten auf sich hat.

Bergedorf. Sommer, Sonne, gute Laune! Unter diesem Motto steht der erste Lola Sommersalon, der in diesem Jahr von der Bergedorfer Zeitung präsentiert wird. Vom 6. Juli bis 9. Juli erwartet die Besucher des Kulturzentrums ein liebevoll zusammengestelltes Programm mit speziellen Sommerformaten.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 6. Juli, um 20 Uhr das Improvisationstheater „Steife Brise“. Das Ensemble bietet eine Mischung aus Kreativität, Spielfreude und Schnelligkeit. Geschichten entstehen aus dem Augenblick heraus – ohne Textbuch oder Regieanweisung. Einzig Stichworte aus dem Publikum dienen als Impulsgeber. Entscheidend über das Gelingen einer Szene sind Fantasie, freies Assoziieren und gegenseitige Inspiration der Schauspielerinnen und Schauspieler.

Bergedorf: bz-Abonnenten erhalten Gratis-Karte für Lola-Sommersalon

Abonnenten unserer Zeitung erhalten für eine bezahlte Karte eine weitere kostenlos dazu. Die Tickets können per E-Mail (karten@lola-hh.de) oder telefonisch (040/724 77 35) unter dem Reservierungsstichwort „Bergedorfer Zeitung“ gebucht werden. Wenn die Karten am Abend abgeholt werden, muss lediglich die Treuekarte am Eingang vorgezeigt werden. Karten kosten im Vorkauf 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro (ermäßigt 14 Euro).

Weiter geht es am Sonnabend, 8. Juli, mit dem Poetry-Sommer-Slam (20 Uhr). Hier duellieren sich Anfänger und Fortgeschrittene, Lyrik und Prosa sowie Humor und Romantik. Am Sonntag, 9. Juli (11 Uhr), kommen Tanzliebhaber beim Swing Frühschoppen auf ihre Kosten. Die Shinys Stockings Bigband spielt heiße Swing Rhythmen, ein DJ legt die besten Hits der 1950er- und 60er-Jahre auf.

Vorführungen sollen im Biergarten stattfinden

Die Veranstaltungen finden hinter dem Lola-Gebäude (Lohbrügger Landstraße 8) unter der Überdachung im Biergarten statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Vorführungen kurzerhand in den Lola-Saal verlegt.

