Bergedorfer Zeitung: bz-Lounge in der Koffeinschmiede - After Work für Jung und Alt

Gastgeber Torben Puttfarcken bietet den Gästen auch einen Rosaly Wild Berry aus der Bergedorfer Manufaktur Heinrich von Have an.

Bergedorf. Bei netten Gesprächen und kalten Getränken den Feierabend ausklingen lassen: An diesem Donnerstag, 6. Juli, laden unsere Zeitung und die Koffeinschmiede zum vierten Bergedorfer Zeitung After Work in der bz-Lounge an der Bergedorfer Schlossstraße 18 ein.

Das monatlich stattfindende Event hat sich längst als beliebtes Zusammentreffen erwiesen. „Hier kommen Jung und Alt zusammen“, sagt Gastgeber Torben Puttfarcken von der Koffeinschmiede über den Charme der Veranstaltung. Zu den ersten drei Treffen kamen Hunderte Besucher. Wegen des hohen Zuspruchs wird der Gastronom am Donnerstag einen zweiten Tresen im Außenbereich aufstellen. Musikalisch wird außerdem Kult-Discjockey Schumi für eine entspannte Afterwork-Atmosphäre sorgen. Los geht es wie immer um 17 Uhr, Schluss ist dann gegen 22 Uhr.

Mit der Bergedorfer Zeitung, die es in der Koffein Schmiede jeden Tag druckfrisch und gratis zu lesen gibt, erhalten Interessierte zudem Rabatt. Gegen Vorlage des Coupons, der auf der Titelseite der Donnerstagausgabe zu finden sein wird, gibt es einen Rosaly Wild Berry oder Tonic aus der Bergedorfer Manufaktur Heinrich von Have zum Preis von 5 Euro statt 7,50 Euro.

Vor Ort werden auch wieder auch Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und dem Marketing der bz sein. Anlass der Veranstaltungsreihe ist der 150. Geburtstag unserer Zeitung im kommenden Jahr. Für 2024 sind noch eine ganze Reihe weiterer Jubiläumsprojekte geplant.