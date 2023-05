150 Jahre Bergedorfer Zeitung: Spannende Stadtführung durch Bergedorfs Vergangenheit

Bergedorf. Zentral im beliebten Schlosspark gelegen, ist es heute das Wahrzeichen des Bezirks Bergedorf: das Bergedorfer Schloss. Aber was ist dort eigentlich in den vergangenen Jahrhunderten passiert? Wie sah die Bergedorfer City ringsherum aus? Und was passierte im 19. Jahrhundert im Bergedorfer Hafen, als dort noch richtiger Handel betrieben wurde?

Wer sich für die Vergangenheit des Bezirks interessiert, kann am Donnerstag, 25. Mai, bei einem spannenden Stadtrundgang mitmachen. Präsentiert wird die zweistündige Führung von der Bergedorfer Zeitung. Dabei geht es mit den Stadtführerinnen des Hamburger Gästeführervereins nicht nur zum Schloss und an den Serrahn: Unter anderem wird auch die Fachwerkkirche Sankt Petri und Pauli besichtigt und der Komponist Johann Adolf Hasse vorgestellt, dessen Familie eng mit dem Gotteshaus verbunden war.

150 Jahre Bergedorfer Zeitung: Historische Stadtführung zeigt Innenstadt

Außerdem führt der Spaziergang ins Villenviertel – Bergedorfs vornehmste Wohngegend, die ab dem Ende des 19. Jahrhunderts in nur 50 Jahren entstand. Zum Schluss geht es mit der Gruppe ins Rathaus. Dort wird der prunkvolle Spiegelsaal mit seinen goldenen Stuckverzierungen und Kronleuchtern besichtigt. Als Höhepunkt können die Gäste am Ende noch auf den Rathausturm steigen – von dort bietet sich ein Rundumblick auf ganz Bergedorf.

Hintergrund der Aktion ist der 150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung, der 2024 ansteht. Schon jetzt starten Verlag und Redaktion mit dem Programm. In den kommenden Wochen und Monaten stehen noch viele Events an.

150 Jahre Bergedorfer Zeitung: Es stehen viele weitere Aktionen an

Die Stadtführung startet um 14 Uhr am Ausgang des City-Centers Bergedorf (CCB) beim S-Bahnhof. Die Gruppe trifft sich bei dem dort aufgestellten Stadtplan. Die Teilnahme an der Führung kostet 15 Euro pro Person beziehungsweise 12 Euro für Abonnenten der Bergedorfer Zeitung mit einer Treuekarte (Silber, Gold oder Hanseat). Anmeldung möglichst bis zum 24. Mai abends per E-Mail an rundgang@bergedorf.de.

Weitere Führungen stehen mit den gleichen Eckdaten stehen am 22. Juni und am 20. Juli an.