Für lau: Testschläfer für Hotel an der Ostsee gesucht

Hamburg/Haffkrug. Ein bisschen verrückt war er immer schon, der Bergedorfer Eventgestalter Stefan Schröder, der vielen als „Happy Hollywood“ bekannt ist. Nun wagt sich der 51-Jährige an eine neue Profession und pachtete in Haffkrug ein 105 Jahre altes Haus, das er zum Garni-Hotel „Zeitlos“ umwandelt. Vor der offiziellen Eröffnung am 1. Juli sind zunächst Probeschläfer gesucht – welche mit Humor. Denn wer am 28. Juni kostenfrei übernachten will, muss sich mit einem kreativen Bild für diese Aktion bewerben: „Sie sollen uns zeigen, wie sie im Schlafanzug bei uns übernachten“, erzählt Schröder.

Ein Foto im Nachthemd allein aber reicht nicht, um Testschläfer zu werden: „Alle müssen auch im Schlafanzug anreisen, am Abend gibt es dann eine Pyjama-Party“, so der Neu-Hotelier, der mit dieser Aktion testen will, „wie wir bei voller Auslastung klarkommen“.

Hotel in Haffkrug bietet eine kostenlose Nacht – kreative Bewerbung erforderlich

Auch einige Bergedorfer haben sich bereits per E-Mail (info@zeitlos-haffkrug.de) beworben, die Gewinner werden bei Instagram und Facebook gezeigt – bis alle Zimmer vergeben sind.

Wie aber kommt der Eventgestalter zu seiner neuer Berufung an der Ostsee? „Ach, wir leben ja privat hier oben und hatten für die Pro-Stiftung schonmal ein Sommerfest ausgerichtet. Nun stand das Haus drei Jahre leer, ist ein bisschen altmodisch, aber sauber. Und da bin ich eben gefragt worden, ob ich es wiederbeleben möge“, erzählt der 51-Jährige.

Erholungsheim, Lazarett, Senioren-Hotel

Die Geschichte des Hauses, einst gegründet als „Elisabethbad“, ist lang: Nach umfassendem Umbau eröffnet 1919 die Hamburger Pro Stiftung ein Erholungsheim für Kinder aus Genossenschaftsfamilien. Der weiteren Chronik nach wird das Haus 1939 beschlagnahmt – als Reservelazarett und zur Belegung mit einer Genesungskompanie. Nur ein Jahr lang dient das Haus als Ausweichkrankenhaus durch die Universität Kiel, bis 1941 aus ungeklärtem Grund der Dachstuhl brennt.

Die Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen (UNRRA) schließlich bringen hier Verschleppte unter, bis 1948 die Wiedereröffnung des Kindererholungsheimes gefeiert werden kann. Gut 40.000 Kinder genossen einen Kuraufenthalt, doch im Jahr 1973 erteilt die Hamburger Schulbehörde keine Freistellungen mehr. Nach der Schließung folgt nur ein Jahr später 1974 die Eröffnung als Senioren-Ferienhaus. Die Gäste sind nun 75 Jahre und älter und zahlen für den betreuten Aufenthalt. Zu Corona-Zeiten aber konnte die Stiftung das nicht mehr leisten und machte das Hotel Ende Oktober 2021 dicht.

Meerblick für 120 Euro pro Nacht

Nun also ein erneuter Neustart am Sierksdorfer Weg 1: „Wir haben 40 gemütliche, aber einfache Standard-Zimmer“, sagt Stefan Schröder, der neue Möbel und Matratzen kaufte, den Maler und Brandschutzprüfer bestellte. Wer Meerblick haben möchte, zahlt 120 Euro pro Zimmer: „Das ist absolut günstig und können auch Leute bezahlen, die nicht so betucht sind. Die Wettbewerber nehmen hier gern mal 250 Flocken“, sagt der Unternehmer, der zudem 200 Strandkörbe vermitteln kann.

„Es ist voll geil hier, es geht auf jeden Fall schlechter“, meint Schröder grinsend – und schaut über den 16 Kilometer langen Strand, der flach abfällt. Haffkrug ist ein Ortsteil von Scharbeutz und das älteste Seebad der Lübecker Bucht. Die Promenade bietet kleine Läden, Restaurants, Cafés und eine Eisdiele. Wer auf der Haffkruger Seebrücke steht, sieht die benachbarten Seebäder und kann mit dem Fahrgastschiff Ausflugsfahrten nach Scharbeutz, Grömitz oder Travemünde buchen, nach Timmendorf oder Kühlungsborn.