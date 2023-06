Sommerliche Temperaturen Volle Strände an der Ostsee und an der Elbe in Hamburg

Sommerliche Temperaturen haben am Samstag viele Menschen an die Ostseestrände gelockt. Bei leichtem Wind wagten sich in Warnemünde einige Strandbesucher ins noch frische Wasser. Andere saßen in Strandkörben oder flanierten auf der Promenade.