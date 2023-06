Ostsee: Das sind die angesagtesten Strandbars – mit Salsa, SUP und Seeblick

Lübecker Bucht.

Der Sommer lockt viele Besucher und Ausflügler ans Meer

Um Gästen eine einmalige Erfahrung zu machen, haben sich verschiedene Strandbars originelle Konzepte ausgedacht

Eine Übersicht

Endlich steigen die Temperaturen, endlich lässt sich auch ohne Winterjacke in einer der mehr als 20 lässigen Strandbars an der Ostsee chillen. Die Bars an den Stränden entlang der Küste in Schleswig-Holstein haben eröffnet und bieten wieder eine Vielzahl an Aktivitäten.

Von Live-Konzerten und DJ-Sets über eigens kreierte Cocktails und Wassersportmöglichkeiten bis hin zu romantischen Sonnenuntergängen und Aussicht bis nach Dänemark: Das Abendblatt stellt eine Auswahl vor.

Ostsee: Strandbars – Kopfhörerdisco auf Fehmarn

Musik gefällig? Nicht nur die Strandbars an der Lübecker Bucht bieten im Sommer jede Menge Live-Musik. Auch am Tatort Hawaii in Stein bei Kiel. Dort heißt das Motto Meeresrauschen meets Music – Prinz Willy bringt Singer-Songwriter auf die Bühne, kostenlos und draußen. Finanziert wird der Abend durch den Getränkeverkauf. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Auch in der Strandbar Strukkamp auf Fehmarn erleben Besucher sowohl Singer-Songwriter-Musik, als auch Bands mit Blick auf die Orther Rheede – kostenlos. Den Auftakt macht Timo Pankau am 7. Juli. Auf Fehmarn kann auch still bei einer Silent Island Kopfhörerdisco gefeiert werden.

Buddelbar Geschäftsführer Chris Röhrl und seine rechte Hand René Lange (v. l.) in Timmendorfer Strand an der Ostsee.

Foto: Mark Sandten / FUNKE FOTO SERVICES

Am Timmendorfer Strand tanzen die Menschen auch gern in der edleren Buddelbar, wo die Flasche Champagner auch schon mal 80.000 Euro kosten kann, zu lauten DJ-Sets von bekannten Größen.

Ostsee – „Salsa on the Beach“ in Scharbeutz

Natürlich gehört zur Musik auch das Tanzen. Die Beach Lounge in Scharbeutz mit ihren weißen Polstermöbeln bietet von Ende Mai bis Ende August mit „Salsa on the Beach“ die Gelegenheit, die Schuhe auszuziehen und sich barfuß im Sand zu Latino-Rhythmen zu bewegen.

Rasoul und sein Team bringen die Schritte bei und verbreiten südländisches Flair und bestimmt auch gute Laune.

Die Ostsee-Beach-Lounge in Scharbeutz mit den edlen weißen Polstermöbeln ist angesagt und bietet im Sommer „Salsa on the Beach“.

Foto: www.ostsee-schleswig-holstein.de

Ostsee-Strandbars mit regionalen und Signature Drinks

Einige Beach Lounges bieten ihre eigens kreierten Cocktails an oder arbeiten mit regionalen Produkten. So hat die HaffDüün in Haffkrug, wo sich die Ostsee wie das Mittelmeer anfühlt, beispielsweise ihren Signature Cocktail „The Haff“ aus Lütjenburger Doppelkorn, Ginger Beer, Lime Juice und Himbeerpüree auf der Karte.

Auch die Strandbar Strukkamp auf Fehmarn bietet regionale Cocktails oder Longdrinks, beispielsweise mit Gin aus Kiel, mit mildem Rübenschnaps von der Insel oder hausgemachtem Holundersirup. Wer lieber Bier mag, ist in Eckernförde richtig. Hier braut Biersommelier Rajas Thiele-Stechemesser sein eigenes Bier im Brauhaus, das auch in seiner Strandbar „Land in Sicht“ genossen werden kann.

Ostsee – Strandbars mit verschiedenen Wassersportmöglichkeiten

Wer vor oder nach dem Getränk noch ein wenig Wassersport treiben möchte, findet in der Nähe mancher Strandbars einen SUP-Verleih (Stand-up-Paddling) oder gleich eine ganze Wassersportschule. In Stein, am Tatort Hawaii, gibt es das volle Programm mit Windsurfen, Wingfoilen und Kitesurfen.

Die Aloha Wassersport Lounge in Grömitz gehört zu einer Wassersport-Station direkt am Yachthafen. Hier können auch Kurse gebucht oder Ausrüstung gemietet werden. Neben SUPs stehen beispielsweise Katamarane, Gleitjollen, Kajaks und Windsurfequipment zur Verfügung.

Ostsee: Strandbars mit Seebrückenaussicht und Blick nach Dänemark

Dass die Strandbars eine weite Aussicht aufs Wasser bieten, ist klar. Einige von ihnen liegen aber auch an den Seebrücken der Ostsee und bieten einen besonderen Blick. Die Seeplattform Flunder in Hohwacht ist dabei sogar namensgebend für die dortige Flunderbar von Kian Joachim, der mit dazu beiträgt, dass Hohwacht sich touristisch immer mehr herausputzt.

Auch das Deck 7 in Heiligenhafen am Beachmotel und die Ostseelounge in Grömitz bieten einen Blick auf die beliebten Seebrücken an der Ostsee. Gleichzeitig kann man von den Seebrücken aus Konzerte in den Strandbars mitverfolgen und an warmen Tagen zwischendurch ins Meer springen.

Wer über Grenzen schauen möchte, macht es sich in Glücksburg bequem. Hier geht der Blick etwa vom Strandbistro Sandwig aus hinüber nach Dänemark. Im Sandwig direkt am Strand gibt es im Sommer ebenfalls Konzerte.

Ostsee-Strandbars – mit schönen Sonnenuntergängen

Sonnenuntergänge sind über dem Wasser besonders schön – beispielsweise im Strandbistro Sandwig in Glücksburg, in Zantopps Fährhaus in Mönkeberg oder in Heikendorf in Zantopps Sommerhaus sowie im StrandPavillon Seeblick.

Etwas weiter südlich geht die Sonne in den Strandbars Ocean Eleven in Laboe, im Tatort Hawaii in Stein und in Heiligenhafen im Deck 7 am Meer unter. Auf Fehmarn können Besuchende in der Strandbar Strukkamp und im Lütten in Lemkenhafen den Tag schwinden sehen. Weitere Infos über die Strandbars an der Ostsee gibt es unter www.ostsee-schleswig-holstein.de/ostsee-lounges.