Ausstellung: Lust auf Sonne? Dann ab ins Bergedorfer Schloss!

Bergedorf. In das Bergedorfer Schloss zieht erneut internationale Kunst ein. Anlässlich der 9. Biennale Hamburg lädt der gemeinnützige Verein „Kulturaustausch Hamburg-Übersee“ am Montag, 6. März, zur offiziellen Eröffnung einer Ausstellung ein. Besucher haben diesmal besonders lange etwas von der Kunst: Weil die Ausstellungsräume wegen der zu Ende gegangenen 8. Biennale sowieso frei waren, durften die Ausstellungsstücke laut Pressesprecherin Antje Rhauderwiek schon vor der feierlichen Eröffnung, nämlich am 6. Februar, einziehen. Seitdem sind die Arbeiten auch zu sehen.

Wie immer stehen bei der Biennale Klima- und Umweltaspekte im Vordergrund. In diesem Jahr greifen die Künstler das Thema „Sonne – Quell des Lebens“ auf, das in zahlreichen Varianten umgesetzt wird.

Ausstellung in Bergedorf ist noch bis zum 31. März zu sehen

Aus über 500 Einsendungen wurden 82 Künstler aus 22 Nationen ausgesucht, die jetzt ihre Werke im Museum für Bergedorf und die Vierlande präsentieren. Das Interessante: Die Künstler interpretieren das Thema für sich selbst auf ganz unterschiedliche Art und Weise. So zeigt der Deutsche Peter John eine farbintensive Sonnenwiese, in der die Sonne hell aus den Gräsern herausblitzt, während der Syrer Emad Korkis in seinem „Golden Field“ die Reflexionen der Sonne auf einem Weizenfeld künstlerisch darstellt.

Mayra Fernández aus Guatemala arbeitet in „PROMESA“ durch kleine rosafarbene Blüten ein Versprechen der Sonne an Mensch und Natur heraus, Diana Gier aus Spanien zeigt in „Auswirkung des Klimawandels“ eine kahle Landschaft, die durch die Hitze der Sonne vertrocknet ist. Vier der teilnehmenden Künstler werden am 6. März im Rahmen einer Preisverleihung ausgewählt. Vergeben werden ein mit 2500 Euro dotierter Förderpreis und drei Sonderpreise.

Cornelia-Schmidt-Hoffmann, Bezirksamtsleiterin von Bergedorf, und Dr. Schanett Riller, Direktorin der Bergedorfer Museumslandschaft, werden die Besucher begrüßen. Das Kunstevent beginnt um 14.30 Uhr. Die Ausstellung läuft noch bis zum 31. März.

