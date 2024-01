Hamburg. Die Landwirte wollen wieder auf die Straße gehen, die Polizei warnt vor massiven Verkehrsbehinderungen. Was sie den Bürgern rät.

Die Trecker rollen wieder, während der Schienenverkehr weiterhin großenteils stillsteht – dies ist das ziemlich ernüchternde Szenario für den kommenden Montag. Alles also fast genau wie vor zwei Wochen, als protestierende Bauern mit Hunderten Traktoren durch Hamburg zogen und die Deutsche Bahn von der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) bestreikt wurde. Im Klartext: Hamburg erwartet ein weiterer Stresstest für die Verkehrsinfrastruktur.

Am Montagmorgen, einen Tag nach der geplanten Großdemonstration gegen Rechtsextreme in der City, wollen sich unter dem Motto „Gegen Steuer- und Bürokratiewahn“ fünf Aufzüge mit Hunderten von Traktoren auf den Weg nach Hamburg machen. Angemeldet wurden sie von jeweils einer Privatperson, wie es von der Polizei dazu heißt. Die Anmelder gehen von in der Spitze 1500 Treckern aus, die bis zum frühen Nachmittag in Hamburg unterwegs sein werden.

Bauernprotest und Bahnstreik in Hamburg: Auch Probleme im ÖPNV befürchtet

Die Kolonnen sollen jeweils gegen 7.30 Uhr aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen kommend in Bergedorf, Lurup, Rahlstedt, Rissen und Marmstorf die Landesgrenze passieren und zum Theodor-Heuss-Platz vor dem Dammtorbahnhof fahren. Dort ist um 10 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant, die bis 12 Uhr dauern soll. „Seitens der Anmelder ist geplant, sich im Anschluss von Rotherbaum aus auf der jeweiligen Hinwegroute zurück bis an die Landesgrenze zu bewegen. Abschlusskundgebungen sind zurzeit nicht geplant“, sagt Polizeisprecher Sören Zimbal.

Wenig überraschend warnt die Polizei im gesamten Stadtgebiet und auf den Ausweichstrecken vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. „Insofern bittet die Polizei eindringlich, so weit möglich, das Stadtgebiet zu umfahren“, so Zimbal weiter. Auch im öffentlichen Personennahverkehr seien erhebliche Einschränkungen zu erwarten. Und nicht zu vergessen: Parallel zu dieser motorisierten Großdemonstration läuft auch der Bahnstreik weiter – und zwar noch bis 18 Uhr am Montagabend.

Mehr zum Thema

Hunderte Trecker ziehen durch Hamburg Am Montagmorgen zogen Mehrere Hundert Traktoren durch Hamburgs Straßen sternförmig Richtung Innenstadt – wegen des Starts der Bauernproteste mussten andere Verkehrsteilnehmer und Busfahrgäste zu Wochenbeginn erst einmal warten. © HA | Roland Magunia Äußerst laut wurde es an der Luruper Hauptstraße – die der Konvoi früher passierte als geplant. Rund 200 Fahrzeuge machten Lärm, auch viele Handwerker schlossen sich dem Protest spontan an. © HA | Katy Krause Auch in St. Georg beteiligten sich Handwerker an den Protesten. © HA | Luisa Herbring Mancherorts wurden sogar mehr Gärtner, Bauunternehmen oder Installateure im Konvoi gesichtet als Landwirtschaftsmaschinen. © HA | Matthias Iken Protest vor großer Kulisse – auch am Michel zog der Bauern-Konvoi vorbei. © HA | Roland Magunia Dort sicherte die Polizei den übrigen Verkehr. © HA | Roland Magunia Auch die Organisatorin des Bauern-Protests, Uta von Schmidt-Kühl, fand sich am Michel ein. © Michael Rauhe/Funke Foto Services | Michael Rauhe/Funke Foto Services Die aktuelle Bundesregierung wurde von den Teilnehmern der Demonstration hart angegangen. © HA | Roland Magunia „Nicht vergessen, wir machen das Essen“: Auch diese Botschaft verbreiteten die Landwirte in Hamburg. © HA | Luisa Herbring Auch diese gehörte dazu. © HA | Michael Arning Den Kiez durchfuhr die Trecker-Kolonne über die Reeperbahn. © HA | Roland Magunia An der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Holstenstraße kamen sich mitunter Trecker und übrige Verkehrsteilnehmer in die Quere. © HA | Christian Rückert Auch die Wandsbeker Chaussee gehörte zur Route der Bauern. © HA | Lena Diekmann Aus Langenhorn kommend rollten die Trecker am frühen Montagmorgen auch über die Stresemannstraße. © HA | Anna Schlichting Von dort fuhren sie hupend weiter über den Neuen Pferdemarkt in Richtung Innenstadt. © HA | Anna Schlichting An der Anschlussstelle Harburg blieben die Traktoren stehen und blockierten so die Auffahrt zur Autobahn A1. © HA | André Zand-Vakili Viele Landwirte transportierten eindeutige Botschaften in Richtung Bundesregierung. © HA | Anna Schlichting „Es geht nicht nur um Diesel“: Trecker bei ihrer Demo auf der Holstenstraße in Hamburg. © HA | Matthias Iken Auch in der Tarpenbekstraße in Eppendorf wurde der Trecker-Konvoi von der Polizei eskortiert. Dort machten sich rund 100 Fahrzeuge auf den Weg in die Hamburger Innenstadt. © HA Auch Lkw beteiligten sich hupend am Protest – in Bergedorf sperrte die Polizei deshalb vorübergehend den Verkehrsknotenpunkt am Mohnhof. © HA | Julian Willuhn In Bergedorf musste außerdem die B5 gesperrt wegen – allerdings wegen Glätte. Die Traktoren mussten daher eine alternative Route wählen. © HA | Michael Arning In der Vierlandenstraße hatten Verkehrsteilnehmer, die Richtung Bergedorfer City unterwegs waren, Glück gehabt – sie hatten trotz der Bauernproteste freie Fahrt. © HA | Julian Willuhn In Harburg teilten sich die Trecker in zwei Konvois auf – einer fuhr im Schneckentempo über die Bremer Straße, ein anderer über die Winsener Straße. © HA | André Zand-Vakili Im Süden Hamburg hatten sich die Bauern zuvor auf einem Parkplatz an der Maldfeldstraße in Marmstorf versammelt. © HA | André Zand-Vakili Auch aus dem Umland setzten sich die Landwirte in Richtung Hamburg in Bewegung – wie hier in Pinneberg. © HA | Michael Rahn In Norderstedt fanden sich die Landwirte am Kulturwerk zusammen, um gemeinsam nach Hamburg zu fahren. © HA | Christopher Mey Unter ihnen auch die Norderstedter Landwirtin Kathrin Rehders. © HA | Christopher Mey Auch in Norderstedt gab es eindeutige Botschaften der protestierenden Bauern. © HA | Christopher Mey 1 / 28

Wer es genau wissen möchte: Auf den nachfolgend aufgeführten Strecken fahren die Bauern mit ihren Treckern zum Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug I (aus Bergedorf kommend):

Wentorfer Straße–Mohnhof–Bergedorfer Straße–Eiffestraße–Anckelmannplatz–Bürgerweide–Wallstraße–Lübecker Straße–Sechlingspforte–Schwanenwik–An der Alster–Kennedybrücke–Alsterglacis–Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug II (aus Lurup kommend):

Luruper Hauptstraße - Luruper Chaussee - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße- Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug III (aus Rahlstedt kommend):

Meiendorfer Straße–Bargteheider Straße–Stein-Hardenberg-Straße–Ahrensburger Straße–Wandsbeker Zollstraße– Rüterstraße–Wandsbeker Marktstraße–Wandsbeker Chaussee–Lübecker Straße–Sechlingspforte–Schwanenwik–An der Alster–Kennedybrücke–Alsterglacis–Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug IV (aus Rissen kommend):

Wedeler Landstraße–Sülldorfer Landstraße–Osdorfer Landstraße–Osdorfer Weg–von-Sauer-Straße–Bahrenfelder Chaussee–Stresemannstraße–Alsenstraße–Alsenplatz–Doormannsweg–Fruchtallee–Schäferkampsallee–Schröderstiftstraße–An der Verbindungsbahn–Bundesstraße–Edmund-Siemers-Allee–Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug V (aus Marmstorf kommend):

Bremer Straße–Hohe Straße–B75/Wilhelmsburger Reichsstraße–Neuländer Straße–Hannoversche Straße–Brücke des 17. Juni–König-Georg-Deich–Georg-Wilhelm-Straße–Hohe-Schaar-Straße–Rethedamm–Neuhöfer Damm–Roßdamm–Ellerholzbrücke–Veddeler Damm–Am Saalehafen–Am Moldauhafen–Freihafenelbbrücke–Versmannstraße–Überseeallee–Shanghaiallee–Brooktorkai–Am Sandtorkai–Niederbaumbrücke–Baumwall–Vorsetzen–Johannisbollwerk–Bei den St. Pauli-Landungsbrücken–Helgoländer Allee–Millerntorplatz–Glacischaussee–Holstenglacis–Karolinenstraße–Messeplatz–An der Verbindungsbahn–Bundesstraße–Edmund-Siemers-Allee–Theodor-Heuss-Platz.