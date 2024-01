Hamburg. Totschlag in Hamburger Flüchtlingsunterkunft: Schöffe steht wegen Bauernprotesten im Stau – damit platzt der Zeitplan des Gerichts.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Ohlsdorf ist es am Montag nicht zum Urteil gekommen. Der Grund: Ein Schöffe steckte wegen der Trecker-Demo mit seinem Wagen in einem Stau in der Innenstadt fest und kam erst mit einer Stunde Verspätung zum Prozess. Wegen des verzögerten Beginns hatte die Kammer nicht mehr ausreichend Zeit, um das Urteil zu beraten. Jetzt gibt es einen neuen Termin zur Urteilsverkündung – in einer Woche.