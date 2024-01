Hamburg. Bündnis verschiedener Organisationen ruft zum Protest gegen Rechtsextremismus und AfD auf. Erwartet werden 30.000 Teilnehmer.

Unter dem Motto „Für Vielfalt und unsere Demokratie – Hamburg steht zusammen gegen die AfD“ hat ein Bündnis von mehr als 40 Organisationen zur großen Demonstration in der Hamburger City aufgerufen. 30.000 Teilnehmer werden am Sonntag um 14 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße erwartet, um mit den Initiativen – darunter Fridays for Future, Greenpeace, der Mieterverein und das Hamburger Bündnis gegen Rechts – ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und die AfD zu setzen.