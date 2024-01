Hamburg. Protest gegen die Deutsche Bahn am Hauptbahnhof: GDL attackiert Vorstände wegen Boni. Doch es gibt auch überraschende Töne.

In Hamburg haben sich am Donnerstag rund 70 Lokführer der GDL öffentlich gezeigt, um ihren Protest gegen die Deutsche Bahn dort zu demonstrieren, wo wegen des Streiks erheblich weniger Züge fahren als sonst: am Hauptbahnhof. Auf dem Heidi-Kabel-Platz versuchten sie in grünen Westen, ihren Forderungen nach mehr Gehalt und einer 35-Stunden-Woche (mit Fokus auf eine künftige Viertagewoche) lautstark Ausdruck zu verleihen. „Wir wollen an den Verhandlungstisch zurückkommen“, erklärte der Bezirksvorsitzende des Bezirks Nord der Gewerkschaft der Lokomotivführer, Hartmut Petersen. Dafür sei jedoch die Voraussetzung, dass die GDL-Forderungen anerkannt werden.