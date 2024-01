Hamburg. Landwirte aus Bergedorf und den Vier- und Marschlanden lassen nicht locker. Für Montag sind weitere Trecker-Konvois geplant.

Ist schon Zeit für Osterfeuer? Wer am Freitagnachmittag auf der A25 unterwegs war, konnte sich angesichts der lodernden Flammen auf Höhe des Curslacker Neuen Deich in der falschen Jahreszeit wähnen. Tatsächlich entfachten Bauern aus Bergedorf und den Vier- und Marschlanden das Feuer. Die Aktion ist ein Teil derzeit deutschlandweit laufenden Proteste gegen die Politik der Bundesregierung, ausgelöst durch die geplante Abschaffung der Agrardiesel-Vergütung.

Bis gegen 19 Uhr sollen die Flammen an der Autobahnabfahrt lodern, so Matthias Steffens, Milchbauer aus Neuengamme, gegenüber der Bergedorfer Zeitung. Die Bauern aus der Region hatten zuletzt immer wieder auch mit eigenen Protesten auf sich aufmerksam gemacht – unabhängig von den großen Trecker-Sternfahrten nach Hamburg. So fuhren am 8. und am 10. Januar mehr als 80 Traktoren mehrere Runden im Konvoi durch Bergedorf. Am 17. Januar standen Trecker mit leuchtenden gelben Lichtern auf allen Überführungen über die A25 im Bezirk. Zu stationären Blockaden des Verkehrs kam es in Bergedorf bislang aber nicht.

Protest gegen Regierungspolitik: Bauern entzünden Feuer an der A25

Für den kommenden Montag, 29. Januar, ist der nächste große Treckerkonvoi auf Hamburger Stadtgebiet geplant. Unter dem Motto „Gegen Steuer- und Bürokratiewahn“ sollen insgesamt 1500 Fahrzeuge in fünf Zügen in Richtung Theodor-Heuss-Platz fahren.

Eine Kolonne soll dabei gegen 7.30 Uhr an der Wentorfer Straße die Landesgrenze aus Schleswig-Holstein überqueren. Anschließend soll der Konvoi laut Polizei über die Straßen Mohnhof und Bergedorfer Straße fahren. Auf dem gleichen Weg planen die Bauern aus der Region nach der Kundgebung in der Hamburger City auch die Rückfahrt anzutreten. Gegen 15 Uhr sollen die Fahrzeuge Hamburg wieder verlassen.