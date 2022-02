Nach vier Tagen mit sinkenden Werten ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg wieder leicht gestiegen. Die Gesundheitsbehörde meldete am Montag 3188 neu registrierte Fälle – 132 mehr als am Montag vor einer Woche. Damit stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Montag ganz leicht auf 1867,8 an – nach 1860,9 am Sonntag. Der höchste Wert war am 29. Januar mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2197 erreicht worden. Seither fallen die Zahlen in der Tendenz. Auf Basis einer anderen Berechnungsmethode gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1526,3 an. Damit liegt die Hansestadt nach Bayern (1786,0), Berlin (1719,3), Hessen (1670,0) und Brandenburg (1633,6) bundesweit auf Platz 5.

Am Montag stieg die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie auf 288.507. Von diesen gelten 164.200 Hamburgerinnen und Hamburger als genesen, 2171 sind verstorben. Somit sind in der Hansestadt derzeit 122.136 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wurden am Montag laut Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und- Notfallmedizin (Divi) 75 Covid-19-Patienten behandelt, von denen 39 invasiv beatmet werden mussten. Die Gesundheitsbehörde hatte die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Stadt zuletzt mit 485 angegeben.