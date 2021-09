Corona News: Leonhard verteidigt 2G-Modell mit „Maus“-Vergleich

Der Überblick: 253 neue Corona-Fälle in Hamburg – Inzidenz sinkt wieder. Bremen startet am Montag mit Corona-Drittimpfungen.

Hamburg. Um die Anwohner zur Corona-Impfung zu bewegen, werden Hamburgs Institutionen kreativ: Nicht nur in einer VIP-Lounge des Volksparkstadions können sich Interessierte bald impfen lassen, auch die Elbphilharmonie wird zum Pop-up-Impfzentrum mit besonderem Ambiente: Nach der Impfung in den Künstlergarderoben findet die 15-minütige Ruhephase auf der Bühne des Großen Saals statt.

Das Impfzentrum in den Messehallen hingegen schloss am Dienstagabend nach achtmonatigem Betrieb endgültig seine Türen. Derweil reißen die Diskussionen um das 2G-Optionsmodell in Hamburg nicht ab. Auch die Hamburgische Bürgerschaft bespricht das Thema am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Alle Informationen in unserem Newsblog.