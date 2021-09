Corona News: Elbphilharmonie wird zum Pop-up-Impfzentrum

Der Überblick: Das denkt Gesundheitsminister Spahn über 2G in Hamburg. Inzidenz in Schleswig-Holstein stabil.

Hamburg. Die Diskussionen um das in Hamburg beschlossene 2G-Optionsmodell reißen nicht ab. Bei der 2G-Regel können zum Beispiel Gastwirte oder Veranstalter selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen oder ob sie weiter nach dem 3G-Modell auch aktuelle negative Corona-Tests akzeptieren. Während Berlin noch spektisch ist, verteidigt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) den umstrittenen Hamburger Weg.

>>Dieser Artikel wird nicht mehr aktualisiert. Hier kommen Sie zu den aktuellen Corona-News für Hamburg und Norddeutschland.<<

Nach achtmonatigem Betrieb schließt das Impfzentrum in den Messehallen am Dienstag um 20 Uhr endgültig seine Pforten. Gelegenheiten zum Impfen gibt es jedoch auch danach noch viele: Am Freitag lädt beispielsweise der HSV zu einer großen Impfaktion ins Volksparkstadion ein. Alle Informationen in unserem Newsblog.