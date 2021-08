Corona News: So viele Tote in Schleswig-Holstein wie lange nicht

Überblick: Alleine vier Todesfälle in Stormarn. Hamburg streicht Kontaktverfolgung in Läden. Inzidenz bei Ungeimpften zehnfach höher.

Corona News für den Norden So viele Corona-Tote in Schleswig-Holstein wie lange nicht

Hamburg. In Hamburg selbst ist das sogenannte 2G-Modell, mit dem lediglich Getestete von Veranstaltungen ausgeschlossen werden können, umstritten. Konzertveranstalter fordern hingegen die bundesweite Einführung des Modells. Getestete könnten keine Solidarität von Geimpften und Genesenen einfordern.

In Hamburg steigt die Inzidenz weiter und liegt am Freitag bei 87,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Schleswig-Holstein liegt der Sieben-Tage-Wert weiterhin knapp unter 50. Alle Infos in unserem Newsblog.

