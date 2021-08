Corona Hamburg: Viele Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf über 90

Der Überblick: Mehr Patienten in Hamburgs Kliniken. Im Norden kommen strengere Regeln. So sollen Impfungen an Schulen laufen.

Hamburg. Die Corona-Zahlen steigen im ganzen Norden kontinuierlich an: In Schleswig-Holstein lag die Inzidenz am Dienstag bei über 50, Hamburg hat mit einer Inzidenz von 90,7 am Mittwoch nach wie vor den höchsten Wert aller Bundesländer. Die Inzidenz verteilt sich dabei in den einzelnen Bezirken und Stadtteilen der Hansestadt sehr unterschiedlich.

Auch in Hamburgs Kliniken werden deutlich mehr Covid-19-Patienten aufgenommen und intensivmedizinisch behandelt. Laut UKE-Chefarzt sind alle Intensivpatienten ungeimpft.

