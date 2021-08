Corona News: Inzidenz im Norden über 50, strengere Regeln kommen

Hamburg. Die Infektionsdynamik nimmt immer weiter zu, im ganzen Norden steigen die Corona-Zahlen kontinuierlich an: In Schleswig-Holstein stieg die Inzidenz am Dienstag auf über 50 an, in Hamburg liegt sie am Dienstag bei 86,8. Am Mittag informierte der Senat bei der Landespressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt.

Lesen Sie hier den aktuellen Corona-Newsblog für Hamburg und den Norden

Durch die hochansteckende Delta-Variante in Verbindung mit frühen Sommerferien steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle seit Wochen wieder deutlich an. Besonders betroffen sind junge Menschen – in Hamburg machen sie einen Großteil der Neuinfektionen aus. Unterdessen fällte das Verwaltungsgericht ein möglicherweise wegweisendes Urteil. Alle weiteren Informationen in unserem Newsblog.