Tod im Watt vorgetäuscht: Mutter auf der Flucht, Polizei fahndet

Itzehoe. Geflüchtet und verschwunden: Noch immer fehlt jede Spur von Cora A., besser bekannt als „Wattmutter“ und Urheberin des aberwitzigen Drehbuchs zum sogenannten „Watt-Krimi“ von Brunsbüttel. Die Kleinkriminelle aus Dithmarschen hatte im Oktober 2019 mit ihrem acht Jahre alten Sohn ihren Tod am Brunsbütteler Elbdeich vorgetäuscht - mutmaßlich, um sich vor dem Gefängnis zu drücken.

Als die Polizei den Schwindel aufdeckte, waren beide längst geflohen und möglicherweise schon gar nicht mehr in Deutschland. Und auch jetzt, mehr als ein Jahr nach der Scharade im Watt, tappen die Behörden im Dunkeln. Wo steckt Cora A.?

Mehrfacher Betrug durch Kaufsucht

„Es ist, wie es ist: Wir haben momentan keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort“, sagt Dominik Mies, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau. Seine Behörde hatte die „Wattmutter“ zur Festnahme ausgeschrieben. Und die Hanauer Justiz war es wohl auch, die die ganze Geschichte ins Rollen brachte. Eine Geschichte, die als Drama begann, beinahe zur Tragödie geworden wäre - und in einer lupenreinen Räuberpistole mündete.

Cora A. kennt die Justiz und die Justiz kennt Cora A. Die mutmaßlich kaufsüchtige Frau, die lange in Hessen lebte, hat wiederholt Waren im Internet oder in Geschäften gekauft, ohne dafür zu bezahlen. Sie führt ein Leben auf großem Fuß, liebt schicke Kleider und teure Möbel. Doch dafür betrügt sie auch im großen Stil - nicht nur Händler, sondern letztlich auch sich selbst. Tatsächlich ist Cora A. hoch verschuldet. Und einschlägig vorbestraft.

Gericht verurteilte Cora A. zu 18 Monaten Haft

Im Februar 2019 reicht es dem Landgericht Hanau; in zweiter Instanz verurteilt es die notorische Betrügerin wegen zweifachen Computerbetrugs zu 18 Monaten Haft, allerdings nicht auf Bewährung, diesmal soll sie ihre Strafe absitzen. Am 17. Juli wird das Urteil rechtskräftig, am 18. September erhält Cora A. die Ladung zum Strafantritt, am 10. Oktober wird ihr Gesuch um Strafaufschub abgelehnt, am 14. Oktober soll sie ihre Haft antreten, doch in der JVA Lübeck kommt Cora A. nie an.

Stattdessen durchkämmen an diesem Tag Dutzende Polizisten und Rettungskräfte das Watt am Elbdeich von Brunsbüttel. Schiffe, Hubschrauber, sogar ein Seenotkreuzer suchen nach Cora A., und ihrem Sohn (8). Die Beamten hoffen auf einen Rettungseinsatz - und rechnen doch mit einer Bergungsaktion. Niemand ahnt, dass Cora A. alle an der Nase herumgeführt hat. Am späten Nachmittag des 13. Oktober, einen Tag vor dem Haftantritt, hat sich Cora A. von ihrer Tochter (19) verabschiedet, angeblich will sie mit dem Achtjährigen noch ein bisschen im Watt spazieren gehen. Als die beiden Stunden später noch nicht zurück sind, wählt die Tochter den Notruf. Am Elbdeich findet die Polizei Schuhe des Jungen, eine Mütze der Mutter - doch die vermeintlich Vermissten sind wie vom Erdboden verschluckt, und das Handy von Cora A. ist aus, lässt sich nicht orten.

Flucht statt Suizid: Cora A. meldet sich bei Familie

Zunächst sieht für die Ermittler alles nach einem erweiterten Suizid aus. Sehr schnell verdichten sich aber die Hinweise, dass Cora A. ihren Tod inszeniert hat, um dem Gefängnis und möglicherweise hohen Regressforderungen zu entgehen. Warum sollte jemand, der aus dem Leben scheiden will, auch vorher sein Konto leer räumen, sein Auto und seinen Hausrat verkaufen? Und die Ermittler stoßen auf weitere Ungereimtheiten. So meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, dem Cora A. offenbart hat, dass sie ihr Lebensumfeld verlassen und Verwandte in Spanien aufsuchen wolle.

Cora A. und ihr damals acht Jahre alter Sohn sind seit Oktober 2019 verschwunden.

Foto: Polizeidirektion Itzehoe

Von der untergetauchten Wattmutter ist nichts zu hören, bis sie zehn Tage später - mit unterdrückter Nummer - bei einer Nichte in Hessen anruft, um sich über den Ermittlungsstand zu erkundigen. Wenige Tage darauf meldet sie sich per E-Mail bei der „Bild“. Sie werde falsch verstanden, klagt die Frau. Sie sei nicht verschwunden, um sich vor dem Gefängnis zu drücken, sondern um ihren Sohn vor dessen aggressivem und „sexuell gestörten“ Vater zu schützen. Der Kindsvater bestreitet die Vorwürfe. Danach verliert sich die Spur von Cora A.

Eine Ausweiskontrolle – und das Spiel ist gelaufen

Konkrete Ermittlungen nach ihrem Aufenthaltsort laufen derzeit offenbar nicht. Bei der Gesuchten handele es sich mutmaßlich um eine „notorische Betrügerin“, so Oberstaatsanwalt Mies, aber gewiss nicht um eine Gewaltverbrecherin, die Maßnahmen wie eine Zielfahndung erforderlich machten. Gegen die 42-Jährige seien in Hanau ein Vollstreckungshaftbefehl und ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden. „Sobald sie beispielsweise in eine polizeiliche Kontrolle gerät, wo auch immer im EU-Raum, haben wir sie auf dem Schirm“, sagt Mies.

Auf dem Radar hat sie aber nicht nur die Justiz in Hessen - auch im Norden der Republik könnte es für die 42-Jährige unbequem werden: In Itzehoe sind noch zwei Verfahren gegen sie anhängig. Kurz nachdem das Amtsgericht Gelnhausen (Hessen) sie in erster Instanz wegen Computerbetrugs verurteilt hatte, soll die einschlägig vorbestrafte Frau um die Jahreswende 2018/ 2019 herum Waren im Wert von rund 30.000 Euro bestellt, aber nicht bezahlt haben: Möbel von Ikea, Gartengeräte, einen Kühlschrank, Bekleidung von Peek & Cloppenburg und vieles mehr.

Weitere Anklage durch Schulden bei Fachwerkstatt

„Das Verfahren ist nach Paragraf 154f der Strafprozessordnung vorläufig eingestellt, weil die Angeschuldigte nicht greifbar ist“, sagt Peter Müller-Rakow, Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Außerdem soll Cora A. bei einer Fachwerkstatt in Heide Ende 2016 Autozubehör im Wert von 4000 Euro bestellt und Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, ohne dafür zu zahlen. Ein nicht so günstiges BMW-Spielzeugauto für den Jungen durfte da nicht fehlen. In dem Fall sei bereits Anklage erhoben worden, so Müller-Rakow.

Die Fahndung läuft weiter, still und im Hintergrund, aber sie läuft. „Wenn sie in unserem Bereich auffällt, dann werden wir tätig“, sagt Merle Neufeld, Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe. Erfahrene Ermittler fragen sich indes, wie es Cora A. gelingen konnte, so lange mit einem Kind auf der Flucht unentdeckt zu bleiben. Ein Beamter: „Es mag dauern, aber irgendwann werden wir sie erwischen. Da darf man sich sicher sein.“