Hamburg. Die Zahl der Coronainfizierten in Hamburg ist am Donnerstag erneut leicht um 63 (1,4 Prozent) auf 4511 Fälle gestiegen. Rund 2900 von ihnen sollen laut Robert Koch-Institut (RKI) schon genesen sein. 105 Hamburger sind bisher an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Kinder und Jugendliche sind bislang seltener von der Pandemie betroffen. Laut Gesundheitsbehörde wurden 57 Hamburger im Alter von bis zu sechs Jahren positiv auf das Coronavirus getestet, 21 weitere Fälle gab es in der Altersgruppe von sieben bis zehn Jahren.

Veranstaltungen, Demonstrationen und Feiern werden wegen der Coronakrise weiterhin verschoben, abgesagt oder ins Netz verlegt – so auch der fünfte globale Klimastreik: In Hamburg planen die Aktivisten von Fridays for Future eine kleine Aktion des stillen Protestes mit ausgelegten Demo-Schildern.

Corono: Hamburger Unternehmen holt Kunst von der Straße

Das Hamburger Unternehmen Kornfetti, das eine Neuauflage des Ur-Getränks Weizenkorn kreiert hat und verkauft, unterstützt in der Coronakrise Künstler und hat die Kornfetti Gallery ins Leben gerufen. Dort werden Werke verschiedener Steetartists präsentiert, die Kornfetti den Künstlern abgekauft hat, um die Kreativen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

„Wir bieten die Bilder zum von uns gezahlten Kurs an. Für euch reichen damit eine Kreditkarte und ein kurzer Verlust der Impulskontrolle, um stolzer Kunstbesitzer zu werden“, teilen die Kornfetti-Macher auf ihre Website mit. Sobald ein Bild verkauft ist, rückt der nächste Künstler nach.

Auch der Hamburger Sänger Sasha wirbt für die Aktion und wies auf Instagram darauf hin, dass viele Künstler unter der schwierigen aktuellen Situation leiden. „Schließlich sind ja viele Auftragsabeiten und Ausstellungen bis auf Weiteres abgesagt.“ Die Kornfetti Gallery sei eine „richtig coole Aktion“.

Schutz vor Corona: Café Exil fordert Unterbringung in Hotels

Das Café Exil, eine Unterstützungs- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migranten in Hamburg, möchte erneut für die Öffnungen von Hotels für Geflüchtete demonstrieren. Sie lädt am Samstag von 13 bis 16 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Gänsemarkt ein.

Statt Geflüchtete und Wohnungslose in öffentlichen Einrichtungen unterzubringen, sollten sie in derzeit leerstehenden Hotels untergebracht werden. Dort könnten sie besser vor einer Coronainfektion geschützt werden.

Hamburger Hotels hätten gegenüber der Kampagne "Open the Hotels" der Gruppe Lampedusa bereits zugesagt, ihre Türen zu öffnen. Die Sozialbehörde wollte die Initiative bisher nicht unterstützen und hatte auf ihr Notunterbringungs- und Versorgungsprogramm hingewiesen.

Fridays for Future: Stiller Protest in Hamburg

Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future wollen am heutigen Freitag mit alternativen Protestformen wieder ein Zeichen für das Klima setzen. Wegen der Coronakrise wird es beim fünften globalen Klimastreik keinen Demonstrationszug und keine Kundgebungen in der Hamburger Innenstadt geben.

Stattdessen wollen sich die Streikenden mit einem Foto und ihrem Standort auf einer Website eintragen, wie die Veranstalter mitteilten. Zudem werde ein bundesweiter Livestream mit Musik, Reden sowie Schalten an verschiedene Orte via Youtube übertragen.

In Hamburg werde es darüber hinaus eine kleine Aktion des stillen Protestes mit ausgelegten Demo-Schildern geben. Auch der Landesverband Schleswig-Holstein des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland protestiert online. Er fordert für das nördlichste Bundesland die Klimaneutralität bis spätestens 2040.

Elbphilharmonie: Musikfest-Eröffnung im Netz

An diesem Freitag um 20 Uhr wäre das fünfte Internationale Musikfest in der Elbphilharmonie feierlich eröffnet worden – stattdessen, na klar, streamt das Konzerthaus. Allerdings dürfte es ein besonderer Musikabend werden: Elbphilharmonie-Titularorganistin Iveta Apkalna spielt zwei Solo- Orgelwerke, unter anderem "Hell und Dunkel" von Sofia Gubaidulina (ihr galt ursprünglich der Komponistenschwerpunkt des Festivals).

Zwischen den Orgelwerken spielt die Geigerin Lisa Batiashvili eine Dvořák-Bearbeitung ihres Vaters Tamás Batiashvili, und es ist ein Zoom-Gespräch zwischen Intendant Christoph Lieben-Seutter (in der Elbphilharmonie), und NDR-Chefdirigent Alan Gilbert (derzeit in Stockholm) geplant.

Das von vornherein vor allem online gedachte interaktive Computerspiel "Genesis" (27.4. bis 3.5.) bleibt als Programmpunkt weitgehend intakt.

Bezirksversammlung überträgt Sitzungen per Livestream

Die Sitzungen der Bezirksversammlung Mitte werden künftig im Internet übertragen, wegen des Coronavirus sind die Bürger zurzeit bei den Sitzungen nicht zugelassen. Am Donnerstag wurde im Hauptausschuss, der wegen der Coronakrise statt der Bezirksversammlung tagte, ein Antrag von SPD, CDU und FDP beschlossen, die Sitzungen per Livestream zu übertragen. Die Bürger im Bezirk Mitte sollen endlich auch digital an den Entscheidungen der Bezirksversammlung teilnehmen und somit digital ihr Demokratieerlebnis nutzen können.

Besonders in der Zeit der Kontaktbeschränkungen ist es ohnehin nicht möglich, die Öffentlichkeit an solchen Sitzungen teilnehmen zu lassen, somit ist diese Übertragung eine tolle Alternative“, sagte SPD-Fraktionschef Tobias Piekatz. Für FDP-Fraktionschef Timo Fischer steht fest: „Transparenz und Beteiligung sind für uns elementar. Auch über die Coronakrise hinaus wollen wir digitale Beteiligung und Teilnahme ermöglichen.“ Der Hauptausschuss tagt wieder am 5. Mai, dann können Interessierte die Beschlüsse und Diskussionen der Politiker unter dem Link www.hamburg.de/mitte/bezirksversammlung verfolgen.

Coronapolitik: Händler kritisieren "Flickenteppich"

Hamburgs Groß- und Außenhändler sind zwar mit dem Coronakrisenmanagement des Bundes und der Landesregierungen sowie mit den jüngsten Lockerungen überwiegend zufrieden. Die Firmen wünschen sich aber eine stärkere regionale Einheitlichkeit der Maßnahmen. Das geht aus einer Umfrage des AGA Unternehmensverbands vor, die dem Abendblatt vorliegt. Von den Mitgliedsunternehmen werde kritisiert, dass „Deutschland einem Flickenteppich gleicht“, was die Abwehr der ökonomischen Folgen der Pandemie angeht, sagt AGA-Präsident Hans Fabian Kruse: „Das bremst Planbarkeit und Transparenz für die Unternehmer.“

32 Prozent der Hamburger Betriebe haben schon Kurzarbeit beantragt, bei rund zehn Prozent der Firmen wird zu 100 Prozent kurzgearbeitet. Eine Mehrheit der Unternehmen (60 Prozent) hält nach eigener Einschätzung unter den jetzigen Bedingungen mehr als zwei Monate durch, manche trauen sich das sogar unbegrenzt zu (21 Prozent). „Das ist eine deutliche Verbesserung zu unserer Umfrage vor vier Wochen, als nur 50 Prozent angaben, länger als acht Wochen beziehungsweise unbegrenzt durchhalten zu können“, so Kruse. Auch daran zeige sich, dass viele Unternehmer durch die am Montag umgesetzten Lockerungen neue Hoffnung schöpften.

Die von Bund und Ländern veranlassten Coronasoforthilfen sind bei rund einem Drittel der Hamburger Betriebe schon eingetroffen. Auch die Vergabe der KfW-Förderkredite wird überwiegend positiv bewertet: 56 Prozent der Unternehmer gaben an, dass die Zusammenarbeit mit den Banken gut oder sehr gut läuft. Allerdings besteht hier nach Einschätzung des AGA „deutlich Luft nach oben“. Denn fast jeder vierte Befragte gab an, dass die Zusammenarbeit schlecht oder sehr schlecht ist.

Homeoffice vermehrt auch nach der Krise?

41 Prozent der Beschäftigten in Deutschland arbeiten derzeit von zu Hause. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Veränderung der Arbeitswelt durch Corona“, die im Auftrag des europäischen IT-Sicherheitsherstellers ESET von YouGov im April 2020 durchgeführt wurde. Doch wie sieht es nach der Coronakrise aus? Wie soll dann gearbeitet werden? 68 Prozent der Beschäftigten wünschen sich eine Lockerung der Arbeitsregelungen. Sie wollen entweder mindestens einen Tag in der Woche von zu Hause arbeiten (29 Prozent) oder flexibel entscheiden können, ob sie im Heimbüro oder in der Dienststelle tätig sind (31 Prozent). Fast jeder Dritte möchte nach dem Ende der Coronakrise wieder dauerhaft zurück ins Büro. Acht Prozent wollen laut Umfrage auch nach dem Ende der Pandemie gar nicht mehr zurück ins Büro, sondern immer von zu Hause aus arbeiten.

Überraschend: Nur 27 Prozent der Befragten wurden laut Studie von ihrem Arbeitgeber mit kompletter Technik und Verhaltensrichtlinien für die Arbeit im Homeoffice ausgestattet. Ein Viertel hat keinen IT-Leitfaden bekommen, was es im Heimbüro zu beachten gilt. Besonders interessant: Rund 30 Prozent der Befragten haben keinerlei technische Ausstattung erhalten (16 Prozent) oder nutzen ihre privaten Geräte für berufliche Zwecke (14 Prozent). Für die Studie wurde eine Online-Umfrage durchgeführt, an der 2045 Personen im Zeitraum vom 7. April bis 9. April teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog vom Donnerstag.