Hamburg. Für die Überraschung beim 25. Neujahrsempfang des Stadtmagazins „Klönschnack“ auf dem Süllberg am Donnerstag sorgte Jost Deitmar, der langjährige Direktor des Hotels Louis C. Jacob. Deitmar, seit Jahren verwitwet und Vater eines erwachsenen Sohnes, stellte bei dem Empfang seine neue große Liebe vor: Christopher Ofenstein, den er vor einigen Monaten bei einer Geburtsparty in seiner Heimat München kennenlernte und mit dem er nun seit ein paar Wochen zusammenlebt.

„Wir haben uns entschlossen, mit dem Thema ganz offen umzugehen“, sagte Deitmar. Ofenstein, Psychotherapeut mit eigener Praxis, sagte: „Ich fühle mich wie ein 53-jähriger Teenager mit Schmetterlingen im Bauch.“

Deitmar: Ganz bewusst für Klönschnack-Empfang entschieden

Deitmar hatte sich ganz bewusst für den „Klönschnack“-Empfang entschieden, schließlich kommen zu diesem gesellschaftlichen Ereignis jedes Jahr besonders viele seiner langjährigen Weggefährten. „Viele von ihnen waren in der Zeit meiner Trauer an meiner Seite“, sagte Deitmar. Deshalb wolle er sie nun auch an seinem neuen Glück teilhaben lassen.

Deitmar führt in Bad Aibling, etwa 45 Autominuten von München entfernt, ein Vier-Sterne-Hotel mit 56 Zimmern, das er gepachtet hat. „Der Betrieb läuft sehr gut.“

Jost Deitmar, Ex-Chef des Hotels Louis C. Jacob, mit seinem Lebensgefährten Christopher Ofenstein beim Blankeneser Neujahresempfang

Rund tausend Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft haben sich am Donnerstagabend im Hotel Süllberg eingefunden, darunter CDU-Politiker Friedrich Merz, FDP-Chef Christian Lindner und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne).

Friedrich Merz will CDU-Spitzenkandidat Markus Weinberg im Hamburger Wahlkampf unterstützen.

Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist dabei. "Die Stimmung ist exorbitant gut", so Kubicki über den Empfang, die Redner seien überwiegend akzeptabel. "Ein guter Einstieg ins neue Jahr". Wolfang Kubicki kündigte an, sich im Hamburger Wahlkampf sehr stark zu engagieren.

Unternehmerin Christina Block verrät in Blankenese, in welchen Städten neue Restaurants entstehen.