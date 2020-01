Hamburg. Anstehende Projekte, aktuelle Lektüren, fehlende oder kommende Gelder, geplante Sanierungen? Ja, all das war Gesprächsthema unter den Hamburger Kulturschaffenden, die zum Abendblatt-Neujahrsempfang ins Hotel Atlantic gekommen waren. Tatsächlich aber war es vor allem der Tod von Jan Fedder kurz vor dem Jahreswechsel, der branchenübergreifend noch immer viele Kollegen, Freunde und Weggefährten beschäftigte.

„Für Schauspieler ist es ja besonders schwer, von der Bühne abzutreten“, glaubt die Hamburger Produzentin Katharina Trebitsch, die Jan Fedder gut kannte. „Weil er wirklich gelebt hat, wusste er auch, wie man lebt. Und wie man Abschied nimmt. Er konnte ja sehr laut sein. Hier war er sehr leise.“

Ohnsorg-Intendant Michael Lang erinnerte sich gut an so manchen Ringelnatz-Abend, den Jan Fedder im Winterhuder Fährhaus gegeben hatte, wo Lang zuvor lange Jahre Theaterchef gewesen war: „Nach der Vorstellung ging es ja immer noch weiter. Im Technikeraufenthaltsraum gab es dann Bierchen, und Jan Fedder erzählte Anekdoten und Hamburger Ansichten. Er hatte auch regelmäßig Gäste, das waren wirklich legendäre Abende. Übrigens hat er auch dem Publikum regelmäßig Schnaps ausgegeben. Das war schon sehr einprägsam!“

„Ein Volksschauspieler im allerbesten Sinne“

„Jan war ein Volksschauspieler im allerbesten Sinne“, ergänzte NDR-Moderatorin Bettina Tietjen. „Zuletzt hatte er sich sehr zurückgezogen und wollte wohl gar nicht, dass man sich wegen seiner Krankheit besonders um ihn kümmert.“ NDR-Kollege Yared Dibaba, der mit ihm nicht nur für das „Großstadtrevier“, sondern auch für die Lenz-Verfilmung „Mann im Strom“ vor der Kamera gestanden und „den einen oder anderen Abend verbracht“ hatte, vermisst den Schauspieler: „Ich habe sehr viel Respekt vor ihm.“

Mit Hochachtung sprachen an diesem Vormittag viele von Jan Fedder – und wer ihn nicht persönlich gekannt hatte, für den symbolisierte der Schauspieler zumeist die norddeutsche Heimat: „Er stand für die sympathischen Seiten dieser Stadt. Für die norddeutschen Klischees, in denen man sich auch wiederfand“, fasste Andreas Hoffmann, Geschäftsführer des Bucerius Kunst Forums, zusammen. „Als Norddeutscher, der ich als Ostfriese ja bin, hat er mich einen Großteil meines Lebens begleitet. Da fehlt echt ein Original.“

Generalsanierung am Thalia Theater

Auch Buchhändler Christian Heymann mochte Jan Fedder und verriet, vor allem gern „Neues aus Büttenwarder“ zu gucken: „Ich finde das lustig! Um den Jahreswechsel ist ja jetzt einiges wiederholt worden, da hat sogar unser Sohn gern mitgeschaut.“ Und Filmfest-Chef Albert Wiederspiel gestand den „Ehrgeiz, wenigstens zehn Prozent so viel Hamburger zu sein wie er. Ich hoffe, die erreiche ich noch!“

Jan Fedder – ein Leben in Bildern:

Jan Fedder im Mai 2011 während eines Fototermins zu "Großstadtrevier" in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa / dpa

Im Kinofilm „Das Boot“ spielte Jan Fedder (r.) den Brückenmaat Pilgrim. Bei den Dreharbeiten wurde Fedder einmal von einer Welle getroffen und brach sich einige Rippen. Von dem Film gibt es drei Fassungen: die erste Kinoversion, einen Fernsehmehrteiler und den neu geschnittenen „Director’s Cut“. Das Meisterwerk von Regisseur Wolfgang Petersen wurde mit sechs Oscars ausgezeichnet und war für viele der beteiligten Schauspieler tatsächlich ein Karriere-Turbo. Foto: WDR

Jan Fedder hatte immer auch ein Faible für Autos. Hier schraubt er 1991 an einem US-Straßenkreuzer herum, er besaß aber auch eine Sammlung von Auto-Blechspielzeug. Zu Fedders kleinem Privatmuseum auf dem Bauernhof bei Itzehoe gehörten im Jahr 2010 mehr als 30 antike Autos, Trecker und Motorräder. Den Grundstein für seine Oldtimer-Sammlung ermöglichte laut „Frau im Spiegel“ eine Erbschaft: „Ich war 19, mein verstorbener Onkel vermachte mir 19.000 D-Mark. Ich investierte das Geld in Autos.“ Foto: picture alliance

Jan Fedder (l.) 1982 mit Edie Samland und Ralf Richter in der Serie „Agent in eigener Sache“, einer britischen Fernsehproduktion, die auch in der ARD lief. Der Sechsteiler, auch bekannt unter dem Titel „Smileys Leute“ (im Original: „Smiley’s People“), basierte auf einem Spionage-Thriller von John le Carré. Fedder spielte nur eine kleine Nebenrolle. Foto: Imago/United Archives

Seit dem Oktober 1992 gehörte Jan Fedder alias Dirk Matthies fest zum Team im „Großstadtrevier“, der Neue stellte sich damals mit Jeans und kunterbuntem Hemd auf dem Film-Revier vor. Seine erste Rolle in der Serie hat er jedoch schon 1988 gespielt, es handelte sich dabei allerdings um eine Nebenrolle. Foto: picture alliance



„Schwein gehabt“, konnte Jan Fedder alias Kurt Brakelmann voller Überzeugung sagen, wenn er mit Peter Heinrich Brix „Neues aus Büttenwarder“ drehte. Fedder war jedoch nicht nur im Fernsehen auch ein Land-Mensch, sondern ebenso privat: Der überzeugte St. Paulianer bewohnte eine bäuerliche Dependance im Kreis Steinburg. Foto: picture alliance

Hier posiert Jan Fedder in kompletter Tauchermontur im Jahr 2005 in Hamburg auf dem Gelände der Werft Blohm + Voss bei den Dreharbeiten zum NDR-Fernsehfilm „Der Mann im Strom“ nach einem Roman von Siegfried Lenz. Fedder spielte in dem Film den 55 Jahre alten Schiffsinspektor und Taucher Jan Hinrichs, der aufgrund seines Alters Probleme hat, Arbeit zu finden. Der Film wurde im Frühjahr 2006 erstmals ausgestrahlt. Foto: picture-alliance

Bibel und Brautstrauß fest in den Händen, umarmen sich Jan Fedder und seine Braut Marion Kurt nach der kirchlichen Trauung in Hamburgs Hauptkirche St. Michaelis am 15. Juli 2000. Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung, seine Frau lernte er mit 43 Jahren kennen. „Die Liebe mit Marion ist ein Geschenk Gottes“, schwärmte Fedder einmal, wenngleich die beiden getrennte Wohnungen hatten. Als Jan Fedder starb, war Marion gerade in Spanien. Foto: picture-alliance

Das „Großstadtrevier“ blieb der Dreh- und Angelpunkt der Arbeit als Schauspieler für Jan Fedder. Auch nach seiner Krebserkrankung schlüpfte er weiter in die Rolle des Dirk Matthies, allerdings ging er in den Folgen nicht mehr oft auf Streife, sondern blieb auf dem Revier. Hier wird er im November 2018 von Maskenbildner Rolf Baumann geschminkt. Foto: Andreas Laible

Auch „Der Hafenpastor“ war eine Rolle, die gut zu Jan Fedder passte. Es wurden von 2011 bis 2016 insgesamt drei Teile des Fernsehdramas produziert. Fedder spielte darin den etwas renitenten Pastor Stefan Book, der sich im ersten Film für ein Mädchen, das nach Afrika abgeschoben werden soll, einsetzt. Die Handlung wurde inspiriert von der Abendblatt-Berichterstattung über den Fall Kate Amayo. Foto: picture alliance



Blumen und Kerzen am Donnerstag vor dem Haus von Jan Fedder auf St. Pauli. Foto: Michael Arning

Jan Fedder während der Dreharbeiten zur Serie "Großstadtrevier" – mit dem original Aschenbecher und der Elblotsenmütze von Helmut Schmidt Foto: Andreas Laible

Der Schauspieler Jan Fedder 2015 bei Dreharbeiten am Filmset der ARD-Serie "Großstadtrevier" neben der Filmkamera.

Jan Fedder wird für seinen Auftritt im "Großstadtrevier" geschminkt. Foto: Andreas Laible

Jan Fedder alias Dirk Matthies hatte sich mit seinem neuen Drehort in Tonndorf arrangiert. Foto: ARD/Thorsten Jander



Seit Juli 2000 waren sie verheiratet: Jan Fedder und seine Frau Marion. Foto: Andreas Laible / HA / A.Laible

Jan Fedder mit Saskia Fischer während der Dreharbeiten für die ARD-Serie Großstadtrevier im Dezember 2019. Foto: ARD

Eine Szene aus der Folge "Nicht mit mir" der Serie Großstadtrevier, die am 28. Januar 2019 ausgestrahlt wurde. Jan Fedder als Dirk Matthies (2. v. l.). Foto: ARD/Thorsten Jander

Der Schauspieler Jan Fedder bei Dreharbeiten zu "Der Hafenpastor". Foto: Angelika Warmuth/dpa

Trocken, schlitzohrig und typisch norddeutsch stehen die beiden Bauern Kurt Brakelmann (Jan Fedder, links) und Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix) im Jahr 2000 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie "Neues aus Büttenwarder" vor der Kamera. Foto: Wolfgang Langenstrassen/dpa



Jan Fedder stellte sich 2007 auf dem Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) "Hermann Marwede" in der Nordsee vor Cuxhaven als Botschafter der DGzRS vor. Foto: Ingo Wagner/dpa

Im Dezember 2013 wurde Jan Fedder (links), hier mit Volker Herres, bei der Verleihung der Auszeichnung "Hamburger des Jahres" für sein Lebenswerk geehrt. Foto: HA / A.Laible

Jan Fedder als Sheriff Clint posiert 2010 in Bad Segeberg auf dem Set des "Großstadtreviers" für die Presse. Foto: dpa

Schauspieler Jan Fedder als Dirk Matthies und Sänger Gunter Gabriel stehen bei einem Fototermin auf dem Feuerlöschboot "Repsold" im Museumshafen Ovelgönne. Foto: Georg Wendt/dpa



Die Förder-Millionen aus Berlin, über die sich im Spätherbst unter anderem Kampnagel und das Reeperbahnfestival freuen konnten, gönnt Albert Wiederspiel den Kollegen ohne Einschränkung: „Jeden Pfennig! Ich bin mit allem einverstanden.“ Das unterschrieb so auch Thalia-Chef Joachim Lux: „Dass Kamp­nagel für die Gebäude so eine hohe Summe bewilligt bekommt, finde ich großartig. Da gibt es tatsächlich gar keinen Neid, das finde ich genau richtig und sinnvoll. Ich kenne vergleichbare Orte in Moskau, Paris oder Warschau – in Sachen Räumlichkeiten war Kampnagel da bislang nicht annähernd angemessen ausgestattet.“ Auch am Thalia Theater steht in absehbarer Zeit eine Generalsanierung an – auf dem Intendanten-Wunschzettel ganz oben findet sich bei Joachim Lux außerdem eine räumliche Öffnung zur Stadt, insbesondere zum Gerhart-Hauptmann-Platz: „Da wäre so viel möglich!“

Das gilt so auch für das Gelände der Kampnagelfabrik. 60 Millionen Euro soll die Spielstätte für eine denkmalgerechte Sanierung, Modernisierung und Erweiterung vom Bund bekommen (ergänzt um weitere 60 Millionen Euro von der Stadt Hamburg) – bis die Bauarbeiten losgehen, wird allerdings noch einige Zeit verstreichen. „Wir rechnen damit, dass wir in rund zweieinhalb Jahren loslegen können. Und das wäre schnell!“ erklärte Intendantin Amelie Deuflhard.

Der 32. Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts:

Julia Becker (Funke Mediengruppe) und Prof. Matthias Prinz und seine Frau Alexandra von Rehlingen-Prinz Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Moderatorin Julia-Niharika Sen Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Ehrenbürger John Neumeier Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Grün, grün, grün sind alle meine... Katharina Fegebank und Annalena Baerbock. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Ralf Dümmel und Vanessa Seifert Foto: Marcelo Hernandez / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Gerhard Delling (l.) und Steffen Hallaschka beim Neujahrsempfang. Hallaschka plant für 2020 eine neue Show mit Sänger Sasha und Tim Mälzer. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Die Spitzenkandidaten der Parteien zur Bürgerschaftswahl in Hamburg, Marcus Weinberg (CDU (v.l.), Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Die Grünen), Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Cansu Özdemir (Die Linke) mit Pappschildern beim Fototermin. Foto: Christian Charisius/dpa

Abendblatt-Neujahrsempfang 2020: Die Gründer des Miniatur Wunderlandes, Gerrit und Frederik Braun im Hotel Atlantic Foto: Juergen Joost/Hamburger Abendblatt

Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und Bischöfin Kirsten Fehrs Foto: Juergen Joost

Prof Dr. Klaus Püschel (UKE) und Anwalt Dr. h.c. Gerhard Strate Foto: Juergen Joost



Nora Marx, Niklas Jakob Wilcke, Olaf Scholz, Franziska Giffey, Peter Tschentscher und Julia Alexandra Becker. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Neujahrsempfang 2020 beim Hamburger Abendblatt im Hotel Atlantic Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Ove Saffe und Andreas Schoo (Funke Mediengruppe) Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider stimmt zu Beginn seiner Rede Happy Birthday an – für Sibylle Schomaker, „die rechte und linke Hand der Chefredaktion“. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Finanzminister Olaf Scholz, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Familienministerin Franziska Giffey, bei der Rede von Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider. Foto: Marcelo Hernandez



Nachwuchsreporter interviewen Marcus Weinberg (CDU). Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Spitzen-Grüne Till Steffen, Robert Habeck, Anna Gallina, Katharina Fegebank, Annalena Baerbock und Anjes Tjarks Foto: Marcelo Hernandez

SPD-Prominenz beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts (v.l.): Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Staatsministerin Aydan Özoguz und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Foto: Roland Magunia / HA

Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel Kay Gätgens (SPD) und Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin von Altona. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Stehen bleiben, Polizei: Mirko Streiber (LKA), Torsten Voß (Verfassungsschutz) und Ralf Martin Meyer (Polizeipräsident) Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES



Abendblatt-Moderator Jens Meyer-Wellmann (l.) interviewt Andreas Dressel (SPD). Der Finanzsenator feiert heute seinen 45. Geburtstag. Foto: Laura Lagershausen

Katharina Fegebank (Grüne) und Peter Tschentscher (SPD). Foto: Christian Charisius/dpa

Thalia-Intendant Joachim Lux, "Salut-Salon"-Gründerin Iris Siegfried und Manfred Lahnstein Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider (l.) und -Geschäftsführer Claas Schmedje begrüßen 900 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Medien und Wissenschaft. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

ECE-Chef Alexander Otto(v.l.), Schauspielerin Sandra Quadflieg und Theaterintendant Axel Schneider Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Joja Wendt, Peter Tschentscher und Yared Dibaba. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Citymanagerin Brigitte Engler. Im Interview plädiert sie für einen busfreie Mönckebergstraße während der Zeit der U3-Bauarbeiten. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Christina Block und CDU-Bundestagsabgeordneter Christoph Ploß. Foto: Roland Magunia/Funke Foto

Hauptpastor Alexander Röder nennt Details für die Trauerfeier von Jan Fedder in der St. Michaelis Kirche.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) (l.) und Haspa-Chef Harald Vogelsang. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Abendblatt-Geschäftsführer Claas Schmedtje eröffnet den 32. Neujahrsempfang des Hamburger Abendblattes mit seiner Rede. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Denkmalschützerin Kristina Sassenscheidt (l.) und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Foto: Franziska Coesfeld

Christoph Wöhlke, Geschäftsführer von Budnikowsky, im Interview mit Vanessa Seifert. Das Unternehmen will 2020 weitere Filialen in Hamburg eröffnen. Foto: Franziska Coesfeld

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist eingetroffen. Foto: Franziska Coesfeld

Auch die Söhne Hamburgs, Rolf Clausen, Stefan Gwildis und Joja Wendt, sind beim Neujahrsempfang dabei. Foto: Laura Lagershausen



Volles Haus im Hotel Atlantic. Rund 900 Gäste feiern den Neujahrsempfang des Abendblatts.

Vizekanzler und Altbürgermeister Olaf Scholz (SPD) beim Fototermin. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar rechnet Scholz mit einem sehr guten Abschneiden seiner Partei. Foto: Laura Lagershausen

Familienministerin Franziska Giffey(SPD). Foto: Franziska Coesfeld

Der Neujahrsempfang findet zum 32. Mal statt. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Fernsehkoch Christian Rach(l.) im Gespräch mit Joachim Gemmel (Asklepios). Foto: Laura Lagershausen



Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, beim Fototermin. Foto: Laura Lagershausen

Unternehmer Ralf Dümmel freut sich 2020 auf eine neue Staffel der Vox-Erfolgssendung "Höhle der Löwen". Foto: HA

Carola Veit (l.), Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft im Interview mit Vanessa Seifert. Foto: Franziska Coesfeld

Auch die Jugendreporter interviewen die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider (l.) im Gespräch mit Olaf Scholz (SPD).



Dr. Christian Harisch, Chef der Lanserhof-Gruppe, kündigt an, dass die Konzernzentrale in die HafenCity ziehen wird. Foto: HA

Die Abendblatt-Moderatoren Vanessa Seifert und Jens Meyer-Wellmann. Foto: Franziska Coesfeld

Warten auf die Gäste: Hier findet ab 10.15 Uhr der 32. Neujahrsempfang des Abendblattes statt. Foto: Monika Drews

Vanessa Seifert interviewt Hotel-Atlantic-Chef Franco Esposito. Foto: Franziska Coesfeld

Neujahrsempfang 2020: Die Flagge des Hamburger Abendblattes auf dem Dach des Hotel Atlantic. Foto: Roland Magunia



Die letzten Vorbereitungen im Hotel Atlantic. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Immer noch Thema war auf dem Neujahrsempfang auch der durch einen Tonausfall bedingte Abbruch eines Konzerts mit Volker Lechtenbrink, Gitte Hænning, Stefan Gwildis und anderen am vergangenen Donnerstag in der Elbphilharmonie. Veranstalter Ulrich Waller zeigte sich geknickt: „Das sitzt sehr tief. Aber dass ein großer Teil des Publikum sich den Abend schön gemacht und einfach selbst gesungen hat, hat mir Kraft gegeben. Das wäre wohl in keiner anderen Stadt möglich.“

Kollegen wie Karsten Jahnke und Burkhard Glashoff (Konzertdirektion Dr. Goette) erklärten, Vergleichbares sei ihnen glücklicherweise noch nie widerfahren, als Veranstalter sei man in einer solchen Situation aber schlicht machtlos. „Bedenklich finde ich, dass dieser Tonausfall nun sofort mit der Elbphilharmonie in Verbindung gebracht wird, dabei hätte das in der Barclaycard Arena oder der Sporthalle ebenso passieren können“, ergänzte Glashoff.

Und Alexander Schulz, Geschäftsführer des Reeperbahn Festivals, erinnerte sich an ein von ihm veranstaltetes Konzert in der Elbphilharmonie, das 2018 bei voll besetztem Großen Saal in letzter Minute wegen einer Erkrankung des Künstlers abgesagt werden musste. „Da kommt man schon ins Schwitzen, weil ja niemand einschätzen kann, wie das enttäuschte Publikum reagieren wird.“