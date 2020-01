Hamburg. Viel Zeit hatte Franziska Giffey (SPD) am Montagmittag beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts nicht. Direkt nach der Rede von Chefredakteur Lars Haider eilte die Bundesfamilienministerin aus dem Hotel Atlantic, sie musste weiter zum nächsten Termin. Im Regen, mit einem Fuß im Dienstwagen, äußerte sich die 41-Jährige aber noch zur Bedeutung der Bürgerschaftswahl am 23. Februar.

„Die Hamburg-Wahl ist auch bundespolitisch wichtig, da sie zeigen kann, dass die SPD noch in der Lage ist, Wahlen zu gewinnen“, erklärte Giffey. Ihrer Ansicht nach haben die Sozialdemokraten in Hamburg viele Jahre gute Arbeit geleistet. „Das soll so weitergehen. In bin positiv gestimmt wegen des aktuellen Umfrage-Ergebnisses“, sagte Giffey mit Blick auf die jüngste Forsa-Erhebung im Auftrag des Abendblatts. Demnach bliebe die SPD mit 29 Prozent stärkste Kraft in Hamburg, wenn am Sonntag Bürgerschaftswahl wäre.

Hamburg-Wahl für Scholz eine Herzensangelegenheit

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte, die Hamburg-Wahl sei für ihn eine Herzensangelegenheit. „Ich bin mit dieser Stadt emotional tief verbunden“, sagte der Ex-Bürgermeister. Trotz seiner Niederlage bei der Wahl der neuen SPD-Führung zeigte er sich ambitioniert. Zu einer möglichen Kanzlerkandidatur erklärte Scholz: „Für mich ist wichtig, dass es unverändert eine hohe Zustimmung gibt zu dem, was ich mache, in der Bevölkerung – bei Leuten, die gerne SPD wählen würden oder SPD wählen, auch in der SPD. Das wird sicherlich bei den Entscheidungen eine Rolle spielen, wenn sie denn zu treffen sind.“

Apropos Entscheidungen: Dass die Ergebnisse der Bürgerschaftswahl über die Hansestadt hinaus von Bedeutung sein werden, glauben auch Annalena Baer­bock und Robert Habeck, die Bundesvorsitzenden der Grünen. „Für uns ist die Hamburg-Wahl eine zentrale Wahl, weil wir hier zeigen könnten, dass die Grünen nicht nur in einem eher konservativ geprägten Flächenland wie Baden-Württemberg mit Winfried Kretsch­mann den Ministerpräsidenten stellen können, sondern mit Katharina Fegebank auch eine Ministerpräsidentin in einem sehr liberalen Stadtstaat“, sagte Baerbock. Wenn es den Grünen mit Fegebank als „junger, mutiger, engagierter Frau“ gelänge, auch in einem zweiten Bundesland die Spitzenposition zu erringen, würde dies „die Wage der grünen-Politik auf höherem Niveau justieren“, sagte Co-Parteichef Robert Habeck.

Wichtige bundespolitische Bedeutung

Hamburg sei zudem bundespolitisch wichtig für die Rolle der Grünen, weil die Partei in der Hansestadt gut demonstrieren könnte, wie ein Standort mit einer starken Wirtschaft seinen Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) senken könne, sagte Annalena Baerbock.

Der 32. Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts:

Julia Becker (Funke Mediengruppe) und Prof. Matthias Prinz und seine Frau Alexandra von Rehlingen-Prinz Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Moderatorin Julia-Niharika Sen Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Ehrenbürger John Neumeier Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Grün, grün, grün sind alle meine... Katharina Fegebank und Annalena Baerbock. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Ralf Dümmel und Vanessa Seifert Foto: Marcelo Hernandez / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Gerhard Delling (l.) und Steffen Hallaschka beim Neujahrsempfang. Hallaschka plant für 2020 eine neue Show mit Sänger Sasha und Tim Mälzer. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Die Spitzenkandidaten der Parteien zur Bürgerschaftswahl in Hamburg, Marcus Weinberg (CDU (v.l.), Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Die Grünen), Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Cansu Özdemir (Die Linke) mit Pappschildern beim Fototermin. Foto: Christian Charisius/dpa

Abendblatt-Neujahrsempfang 2020: Die Gründer des Miniatur Wunderlandes, Gerrit und Frederik Braun im Hotel Atlantic Foto: Juergen Joost/Hamburger Abendblatt

Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und Bischöfin Kirsten Fehrs Foto: Juergen Joost

Prof Dr. Klaus Püschel (UKE) und Anwalt Dr. h.c. Gerhard Strate Foto: Juergen Joost



Nora Marx, Niklas Jakob Wilcke, Olaf Scholz, Franziska Giffey, Peter Tschentscher und Julia Alexandra Becker. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Neujahrsempfang 2020 beim Hamburger Abendblatt im Hotel Atlantic Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Ove Saffe und Andreas Schoo (Funke Mediengruppe) Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider stimmt zu Beginn seiner Rede Happy Birthday an – für Sibylle Schomaker, „die rechte und linke Hand der Chefredaktion“. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Finanzminister Olaf Scholz, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Familienministerin Franziska Giffey, bei der Rede von Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider. Foto: Marcelo Hernandez



Nachwuchsreporter interviewen Marcus Weinberg (CDU). Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Spitzen-Grüne Till Steffen, Robert Habeck, Anna Gallina, Katharina Fegebank, Annalena Baerbock und Anjes Tjarks Foto: Marcelo Hernandez

SPD-Prominenz beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts (v.l.): Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Staatsministerin Aydan Özoguz und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Foto: Roland Magunia / HA

Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel Kay Gätgens (SPD) und Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin von Altona. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Stehen bleiben, Polizei: Mirko Streiber (LKA), Torsten Voß (Verfassungsschutz) und Ralf Martin Meyer (Polizeipräsident) Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES



Abendblatt-Moderator Jens Meyer-Wellmann (l.) interviewt Andreas Dressel (SPD). Der Finanzsenator feiert heute seinen 45. Geburtstag. Foto: Laura Lagershausen

Katharina Fegebank (Grüne) und Peter Tschentscher (SPD). Foto: Christian Charisius/dpa

Thalia-Intendant Joachim Lux, "Salut-Salon"-Gründerin Iris Siegfried und Manfred Lahnstein Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider (l.) und -Geschäftsführer Claas Schmedje begrüßen 900 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Medien und Wissenschaft. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

ECE-Chef Alexander Otto(v.l.), Schauspielerin Sandra Quadflieg und Theaterintendant Axel Schneider Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Joja Wendt, Peter Tschentscher und Yared Dibaba. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Citymanagerin Brigitte Engler. Im Interview plädiert sie für einen busfreie Mönckebergstraße während der Zeit der U3-Bauarbeiten. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Christina Block und CDU-Bundestagsabgeordneter Christoph Ploß. Foto: Roland Magunia/Funke Foto

Hauptpastor Alexander Röder nennt Details für die Trauerfeier von Jan Fedder in der St. Michaelis Kirche.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) (l.) und Haspa-Chef Harald Vogelsang. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Abendblatt-Geschäftsführer Claas Schmedtje eröffnet den 32. Neujahrsempfang des Hamburger Abendblattes mit seiner Rede. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Denkmalschützerin Kristina Sassenscheidt (l.) und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Foto: Franziska Coesfeld

Christoph Wöhlke, Geschäftsführer von Budnikowsky, im Interview mit Vanessa Seifert. Das Unternehmen will 2020 weitere Filialen in Hamburg eröffnen. Foto: Franziska Coesfeld

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist eingetroffen. Foto: Franziska Coesfeld

Auch die Söhne Hamburgs, Rolf Clausen, Stefan Gwildis und Joja Wendt, sind beim Neujahrsempfang dabei. Foto: Laura Lagershausen



Volles Haus im Hotel Atlantic. Rund 900 Gäste feiern den Neujahrsempfang des Abendblatts.

Vizekanzler und Altbürgermeister Olaf Scholz (SPD) beim Fototermin. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar rechnet Scholz mit einem sehr guten Abschneiden seiner Partei. Foto: Laura Lagershausen

Familienministerin Franziska Giffey(SPD). Foto: Franziska Coesfeld

Der Neujahrsempfang findet zum 32. Mal statt. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Fernsehkoch Christian Rach(l.) im Gespräch mit Joachim Gemmel (Asklepios). Foto: Laura Lagershausen



Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, beim Fototermin. Foto: Laura Lagershausen

Unternehmer Ralf Dümmel freut sich 2020 auf eine neue Staffel der Vox-Erfolgssendung "Höhle der Löwen". Foto: HA

Carola Veit (l.), Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft im Interview mit Vanessa Seifert. Foto: Franziska Coesfeld

Auch die Jugendreporter interviewen die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider (l.) im Gespräch mit Olaf Scholz (SPD).



Dr. Christian Harisch, Chef der Lanserhof-Gruppe, kündigt an, dass die Konzernzentrale in die HafenCity ziehen wird. Foto: HA

Die Abendblatt-Moderatoren Vanessa Seifert und Jens Meyer-Wellmann. Foto: Franziska Coesfeld

Warten auf die Gäste: Hier findet ab 10.15 Uhr der 32. Neujahrsempfang des Abendblattes statt. Foto: Monika Drews

Vanessa Seifert interviewt Hotel-Atlantic-Chef Franco Esposito. Foto: Franziska Coesfeld

Neujahrsempfang 2020: Die Flagge des Hamburger Abendblattes auf dem Dach des Hotel Atlantic. Foto: Roland Magunia



Die letzten Vorbereitungen im Hotel Atlantic. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Nach Ansicht von Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hat die Bürgerschaftswahl schon deshalb eine bundespolitische Bedeutung, weil es die einzige Landtagswahl in diesem Jahr ist. Gleichwohl seien die Ergebnisse in Hamburg nicht ohne Weiteres auf die bundesweite Lage übertragbar, sagte Günther. Das zeige auch die Forsa-Umfrage für das Abendblatt. Demnach würde die CDU in Hamburg bei einer aktuellen Bürgerschaftswahl mit 16 Prozent drittstärkste Kraft werden – aber bei einer neuen Bundestagswahl mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft hinter den Grünen. Mit dem Umfragewert zur Bürgerschaftswahl dürfe die CDU jedenfalls nicht zufrieden sein. „Das wird hoffentlich nicht das sein, was wir am Ende holen“, sagte Günther.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die bundespolitische Bedeutung der Hamburg-Wahl halte sich für CDU zwar „eher in Grenzen“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries. Durchaus von Bedeutung für die Lage der Partei könnte es allerdings sein, ob die Hamburger der CDU zutrauten, Politik in der Großstadt maßgeblich mitzugestalten. „In Wahrheit haben wir in allen deutschen Großstädten zu kämpfen“, sagte de Vries. Insofern könnte die Hamburg-Wahl für die CDU einen Wendepunkt markieren. Zu kämpfen habe in Hamburg auch die SPD, sagte der Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger. „Es wäre für die SPD besonders tragisch, wenn sie Hamburg verlieren würde – dass hätte bestimmt bundesweite Bedeutung“, sagte Riexinger. „Ich gehe allerdings davon aus, dass die SPD in Hamburg die Nase vorn haben wird.“ Für die Linken glaube er, dass die Partei in Hamburg ihren „positiven Trend in Großstädten“ fortsetzen könne.

Von einer „erheblichen Bedeutung“ der Wahl für die Bundespolitik sprach Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Spannend sei, „welche Stärke die Sozialdemokratie in Hamburg noch erreichen kann“. Das Ergebnis der Wahl sei auch wichtig für Schleswig-Holstein. „Es ist wichtig, dass ein schleswig-holsteinischer Wirtschaftsminister auf Hamburger Seite einen Ansprechpartner findet, der auch die wirtschaftspolitischen Belange nicht ausblendet“, sagte Buchholz. „Wir alle wollen Klimaschutz. Aber wir brauchen auch die Wahrnehmung des ökonomisch Notwendigen.“