Hamburg. Bei der Lebenserwartung von verschiedenen Berufsgruppen in Deutschland liegen die Journalisten eher am Ende des Rankings. Reporter werden nicht so alt wie der statistische Durchschnitt. Aber wenn ein Medienmensch stirbt, ist das oft mehr als nur ein Verlust für die „Szene“. Ein Stück Öffentlichkeit geht verloren.

Hamburg trauert um Schauspieler Jan Fedder

Am 14. Januar wäre Jan Fedder 65 Jahre alt geworden. Am vorletzten Tag des Jahres 2019 starb die norddeutsche Fernsehlegende, der waschechte Hamburger und Schauspieler in seiner Wohnung in Hamburg. Nicht nur in Norddeutschland trauern die Menschen um Jan Fedder, der vor allem durch die ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" in der Rolle des Polizisten Dirk Matthies berühmt wurde. Trauerbekundungen kommen aus ganz Deutschland. Auch die Hamburger Polizei verabschiedet sich via Twitter von ihrem Ehrenkommissar.

Eine traurige Nachricht zum Jahresende:

Unser #Ehrenkommissar Jan Fedder ist heute verstorben.

Wir sind tief betroffen.

Unsere Gedanken sind nun bei seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen, denen wir unser Beileid aussprechen.

Jan Fedder war schwer krebskrank. 2016 brach er sich bei einem Sturz mehrere Knochen. Trotzdem stand er weiter vor der Kamera.

Unter den Todesfällen des Jahres 2019, die Hamburg bewegten, waren einige Journalisten, die in ihrem Berufsleben im öffentlichen Auftrag gewirkt haben – und zum Teil weit darüber hinaus.

Früherer Abendblatt-Chefredakteur Peter Kruse gestorben

Peter Kruse – wie Abendblatt-Zeichner Erwin Krafft ihn sah.

Foto: Hamburger Abendblatt / Klaus Bodig

Der Abschied von Peter Kruse, dem ehemaligen Chefredakteur des Hamburger Abendblattes, hat auch vielen Leserinnen und Lesern noch einmal vor Augen geführt, was „ihr“ Abendblatt auf Papier und im Internet im Kern ausmacht. Der wunderbar treffende Nachruf von Frank Ilse zeichnet nach, wie ein liberaler und handwerklich ausgezeichneter Journalismus auch heute noch nach innen und außen wirken kann und muss.

Bildergalerie: Prominente Tote 2019

Schauspieler Jan Fedder starb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren an Krebs. Foto: Georg Wendt / dpa

Manfred Stolpe, Ex-Regierungschef von Brandenburg, stirbt in der Nacht zum 29.12. im Alter von 83 Jahren. Foto: dpa

Der ehemalige Bundesliga-Fußballer Hans-Jörg Criens (Borussia Mönchengladbach, 1. FC Nürnberg) stirbt am 26. Dezember im Alter von 59 Jahren. Foto: Witters

"Lolita"-Star Sue Lyon ist am 26. Dezember im Alter von 73 Jahren in Los Angeles gestorben. Foto: Getty Images

Deutschlands erfolgreichster Schwimmer Roland Matthes stirbt am 20. Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren. Foto: Martin Schutt / dpa



Der Schauspieler Gerd Baltus ist am 13. Dezember mit 87 Jahren in Hamburg gestorben. Foto: picture-alliance / dpa

Der amerikanische Schauspieler Danny Aiello ist am 12. Dezember im Alter von 86 Jahren gestorben. Foto: dpa

Der renommierte Hamburger Kunsthistoriker Martin Warnke stirbt am 11. Dezember im Alter von 82 Jahren. Foto: Klaus Bodig

Marie Fredriksson ("Roxette") starb am 9. Dezember im Alter von 61 Jahren an Krebs. Foto: Carlos Alvarez / Getty Images

Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist am 7. Dezember mit 76 Jahren gestorben. Foto: Oliver Berg / dpa



Harry Schulz, Hamburger Gastronom, Imbisstester und Gründer der "Labskaus Society", stirbt am 4. Dezember im Alter von 59 Jahren. Foto: Andreas Laible / HA

Der britische Schauspieler Jack Burns (14), bekannt durch die Netflix-Serie „One of Us“, wird am 1. Dezember tot aufgefunden. Foto: UKTheatreSchool Performing Arts Academy / Facebook

Der lettische Stardirigent Mariss Jansons stirbt am 30. November im Alter von 76 Jahren. Foto: Hans Punz / dpa

Der langjährige Vizepräsident des FC St. Pauli, Tjark Woydt, stirbt am 26. November im Alter von 76 Jahren. Foto: Witters

TV-Moderator Walter Freiwald ("Der Preis ist heiß"/RTL) stirbt am 16. November 2019 im Alter von 65 Jahren an Krebs. Foto: Imago/Sven Simon



Die Hamburger Sängerin Audrey Motaung stirbt Anfang November im Alter von 59 Jahren. Foto: picture alliance/Jazzarchiv

Hans Saalfeld, langjähriger Hamburger SPD-Abgeordneter und DGB-Chef in Hamburg, starb in der Nacht zum 29. Oktober 2019. Foto: Privat

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz ist am 25. November im Alter von 51 Jahren an Krebs gestorben. Foto: Sven Hoppe / dpa

Peter Kruse war von 1989 bis 2001 Chefredakteur des Hamburger Abendblattes. Er starb am 25. November im Alter von 81 Jahren. Foto: HA / A. Laible

Fotograf Volker Hinz ("Stern") in der Hamburger Kunsthalle. Der mehrfach ausgezeichnete Bildberichterstatter ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Foto: Marcelo Hernandez



Anke Fuchs im November 2003. Die ehemalige SPD-Politikerin und Bundesfamilienministerin a.D. starb am 15. Oktober im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit Foto: BUB / imago/Becker&Bredel

Schlagzeuger Ginger Baker (Cream, Blind Faith und viele mehr) starb am 6. Oktober im Alter von 80 Jahren. Foto: dpa

Model Almuth Wehmeyer ist am 2. Oktober im Alter von 65 Jahren gestorben. Foto: picture alliance

Der tschechische Sänger Karel Gott ist am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Foto: dpa

Opernsängerin Jessye Norman ist am 30. September im Alter von 74 Jahren in New York gestorben. Foto: dpa



Frankreichs Ex-Präsident Jacques Chirac starb am 26. September. Der Staatsmann wurde 86 Jahre alt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Schriftsteller Günter Kunert ist am 22. September im Alter von 90 Jahren verstorben. Foto: imago stock&people

Sigmund Jähn war der erste Deutsche im Weltraum. Der Raumfahrer starb am 21. September mit 82 Jahren. Foto: imago stock&people / imago/VIADATA

Der Stardesigner Luigi Colani ist am 16. September im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe gestorben. Foto: picture alliance/Uli Deck/dpa

US-Schauspieler Brian Turk ("Buffy", "Beverly Hills") stirbt am 13. September mit 49 Jahren an einem Hirntumor. Foto: Instagram @brianturk



Fußballtrainer-Legende Rudi Gutendorf stirbt am 13. September im Alter von 93 Jahren. Foto: Thomas Frey / dpa

Die Autorin Rada Biller stirbt am 10. September im Alter von 88 Jahren in Hamburg. Foto: Andreas Laible

Schauspieler Michael Schreiner (M., hier mit Thomas Heinze und Jennifer Nitsch in "Allein unter Frauen") stirbt am 8. September im Alter von 69 Jahren. Foto: Imago/teutopress

Der frühere Präsident von Simbabwe, Robert Mugabe, stirbt am 6. September im Alter von 95 Jahren. Foto: Mike Hutchings / Reuters

Die ehemalige spanische Skirennläuferin Blanca Fernández Ochoa (r., nach Slalom-Bronze 1992 in Albertville) wird am 4. September nach tagelanger Suche tot aufgefunden. Foto: Witters



Der weltberühmte Fotograf Peter Lindbergh stirbt am 3. September im Alter von 74 Jahren. Foto: Felix Hörhager / dpa

Der dreimalige Biathlon-Olympiasieger Halvard Hanevold (Norwegen) stirbt am 3. September 2019 im Alter von 49 Jahren. Foto: Imago/GEPA Pictures

Der erfolgreiche Kinoproduzent Tom Zickler (l., mit Til Schweiger) stirbt am 2. September 2019 im Alter von 55 Jahren. Er verantworte Kassenschlager wie "Keinohrhasen" oder "Honig im Kopf". Foto: Picture Alliance

Der ehemalige isländische Fußballprofi Atli Eðvaldsson (l., im Duell mit Hamburgs Dieter Schatzschneider) stirbt am 2. September im Alter von 62 Jahren. Eðvaldsson war der erste ausländische Spieler, der fünf Tore in einer Bundesliga-Partie erzielte. Foto: Imago/Werner Otto

Musikproduzent Edo Zanki stirbt am 1. September im Alter von 66 Jahren. Foto: Volker Dornberger / dpa



Helmut Krauss bei den Dreharbeiten zum „Löwenzahn“-Film im Juli 2010. Am 26. August ist der Schauspieler verstorben. Foto: imago stock&people / imago

Ferdinand Piëch stirbt am 25. August im Alter von 82 Jahren. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Stefan Hecker, früherer Nationaltorhüter und zweimaliger deutscher Handballer des Jahres, stirbt am 19. August im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines langen Krebsleidens. Foto: picture alliance / SVEN SIMON

Der frühere HSV- und St.-Pauli-Profi Uwe Mackensen stirbt nach schwerer Krankheit im August im Alter von 64 Jahren. Foto: imago/Ferdi Hartung

Hollywood-Star Peter Fonda (hier als "Easy Rider") stirbt am 16. August im Alter von 79 Jahren an Lungenkrebs. Foto: Imago/United Archives



Fernsehschauspieler Ingo Kantorek, bekannt aus der RTL-2-Serie „Köln 50667“, kommt am 16. August im Alter von 44 Jahren bei einem Autounfall nahe Stuttgart ums Leben. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON / imago/Sven Simon

José Luis Brown, Schütze des 1:0-Führungstors für Argentinien im WM-Finale 1986 gegen Deutschland, stirbt am 12. August im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Alzheimererkrankung. Foto: imago/Kicker/Liedel

Der an der Hamburgischen Staatsoper viele Jahre fest engagierte Bariton Jan Buchwald stirbt am 10. oder 11. August im Alter von 45 Jahren. Foto: Staatsoper Hamburg

Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison, eine der bedeutendsten afroamerikanischen Autorinnen, stirbt am 5. August im Alter von 88 Jahren in New York. Foto: Ian Langsdon / dpa

US-Dokumentarfilmer und Oscar-Preisträger D. A. Pennebaker stirbt am 1. August im Alter von 94 Jahren. Foto: Morgan Lieberman / Getty Images



Schauspieler und Entertainer Manfred Uhlig, Moderator der DDR-Fernsehsendung "Ein Kessel Buntes", stirbt am 24. Juli im Alter von 91 Jahren. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Ferdinand Fürst von Bismarck, Urenkel des Reichsgründers Otto von Bismarck, stirbt am 23. Juli im Alter von 88 Jahren in Reinbek. Foto: Picture Alliance / Christian Charisius

Der niederländische Schauspieler Rutger Hauer ist im Alter von 75 Jahren am 19. Juli in dem niederländischen Dorf Beetsterzwaag gestorben. Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer ist im Alter von 78 Jahren am 22. Juli in Hamburg gestorben. Foto: Marcelo Hernandez

Funkmusiker Art Neville von den legendären Neville Brothers ist am 22. Juli im Alter von 81 Jahren in New Orleans gestorben. Foto: Chris Graythen/Getty Images



Ex-Weltmeister Pernell Whitaker (r.) starb am 15. Juli im Alter von 55 Jahren nach einem Autounfall in Las Vegas Foto: Reuters

Der Filmproduzent Artur „Atze“ Brauner ist am 7. Juli im Alter von 100 Jahren in Berlin gestorben. Foto: Reto Klar

Der legendäre brasilianische Sänger, Gitarrist und Vater des Bossa Nova João Gilberto ("The Girl from Ipanema") stirbt am 6. Juli im Alter von 88 Jahren in Rio de Janeiro. Foto: dpa

Der Filmproduzent David Alexander Groenewold stirbt Anfang Juli im Alter von 46 Jahren. Foto: dpa Picture-Alliance / Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Schlagersänger Costa Cordalis ("Anita") stirbt am 2. Juli im Alter von 75 Jahren. Foto: Imago/Chris Emil Janßen



Die Berliner Soulsängerin Astrid North ("Cultured Pearls") stirbt am 25. Juni im Alter von 46 Jahren in ihrer Geburtsstadt Berlin. Foto: Agentur Maganda

Schauspieler Max Wright (2.v.r.), bekannt durch seine Rolle als Familienvater Willie Tanner in der TV-Serie "Alf", stirbt am 26. Juni im Alter von 75 Jahren. Foto: Imago/United Archives

Wibke Bruhns war die erste Nachrichtensprecherin Deutschlands. 1971 moderierte sie erstmals die "heute"-Nachrichten im ZDF. Am 20. Juni stirbt sie im Alter von 80 Jahren. Foto: imago/Müller-Stauffenberg

Der Regisseur Rolf von Sydow stirbt am 16. Juni im Alter von 94 Jahren. Foto: Uli Deck / dpa

Wilhelm Wieben verlas ein Vierteljahrhundert lang die "Tagesschau"-Nachrichten. Der Hamburger stirbt am 13. Juni im Alter von 84 Jahren. Foto: Markus Beck / dpa



Der sechsfache Grammy-Gewinner Dr. John ("Right Place, Wrong Time") stirbt am 6. Juni im Alter von 77 Jahren an einem Herzinfarkt. Foto: Imago/UPI Photo

Der Schwede Lennart Johansson, langjähriger Präsident der Europäischen Fußballunion Uefa, stirbt am 4. Juni im Alter von 89 Jahren. Foto: epa Keystone Salvatore Di Nolfi / dpa

Der spanische Ex-Nationalspieler José Antonio Reyes stirbt am 1. Juni bei einem Autounfall bei Sevilla. Der Fußball-Profi wurde 35 Jahre alt. Foto: Carl Recine/File Photo / Reuters

Die deutsch-britische Kinderbuchautorin Judith Kerr ("Als Hitler das rosa Kaninchen stahl") stirbt am 22. Mai im Alter von 95 Jahren. Foto: Imago/tagesspiegel

Rennfahrer-Legende Niki Lauda stirbt am 20. Mai im Alter von 70 Jahren. Foto: Reuters



Bundesliga-Legende Manfred Burgsmüller, mit 213 Treffern auf Platz vier der ewigen Torschützenliste, stirbt am 18. Mai im Alter von 69 Jahren in seinem Haus in Essen. Foto: imago/Rust

Der Satiriker Wiglaf Droste (u.a. "Titanic") stirbt am 15. Mai 2019 im Alter von 57 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit. Foto: Imago/Hubert Jelinek

Die US-amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin Doris Day stirbt am 13. Mai im Alter von 97 Jahren. Foto: dpa

Der international renommierte Wissenschaftler und Physikprofessor Wilfried Wurth starb am 8. Mai im Alter von 62 Jahren. Foto: imago/Lars Berg

Die Schauspielerin Ellen Schwiers stirbt am 26. April im Alter von 88 Jahren. Foto: dpa



Der ehemalige Großherzog Jean von Luxemburg stirbt am 23. April im Alter von 98 Jahren. Foto: picture alliance

Schauspielerin Hannelore Elsner stirbt am 21. April im Alter von 76 Jahren. Foto: Arno Burgi / dpa

Der Filmkomponist Martin Böttcher stirbt am 20. April im Alter von 91 Jahren. Foto: picture alliance

Die schwedische Schauspielerin Bibi Andersson, bekannt durch ihre Rollen in Ingmar-Bergman-Filmen, stirbt am 14. April im Alter von 83 Jahren. Foto: Dan Hansson / Svd / SCANPIXvia www.imago-images.de / imago images / TT

Tania Mallet wurde als "Bond-Girl" Tilly Masterson berühmt. Am 30. März stirbt das britische Model im Alter von 77 Jahren. Foto: picture alliance



Die Filmemacherin Agnès Varda stirbt am 29. März im Alter von 90 Jahren. Foto: picture alliance

Der Musiker Scott Walker stirbt am 25. März 2019 im Alter von 76 Jahren in England. Foto: picture alliance / Photoshot

Der Journalist Paul-Josef Raue stirbt am 11. März im Alter von 68 Jahren. Foto: imago/VIADATA

Der ehemalige Kurator der Documenta in Kassel und Leiter des Hauses der Kunst in München, Okwui Enwezor, stirbt im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit.

Der ehemalige Bundesaußenminister Klaus Kinkel (FDP) stirbt am 4. März im Alter von 82 Jahren. Foto: Michael Latz / dapd



Luke Perry, Schauspieler der Kultserie „Beverly Hills, 90210“ ist am 4. März gestorben. Foto: Chris Pizzello / dpa

Der österreichische Kabarettist und langjährige ZDF-Sportmoderator Werner Schneyder stirbt Anfang März im Alter von 82 Jahren. Foto: Imago/Eibner

Der Historiker und Publizist Arnulf Baring stirbt am 2. März im Alter von 86 Jahren in Berlin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Mark Hollis, Sänger der früheren Band Talk Talk ("Such A Shame"), stirbt am 25. Februar im Alter von 64 Jahren. Foto: picture alliance / Photoshot

Der verdiente Hamburger Amateurfußball- und Schiedsrichter-Trainer Werner Thomsen stirbt am 23. Februar im Alter von 82 Jahren. Foto: HFV



Der Schlagersänger Gus Backus stirbt am 22. Februar nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren. Foto: Sören Stache / dpa

Die Kammersängerin Hilde Zadek stirbt am 21. Februar im Alter von 101 Jahren. Foto: dpa

Der berühmte Modeschöpfer Karl Lagerfeld stirbt am 19. Februar im Alter von 85 Jahren. Foto: Reuters

"Fischpapst" Rüdiger Kowalke stirbt am 16. Februar im Alter von 71 Jahren in Hamburg. Foto: Michael Rauhe / HA

TV-Moderator und HSV-Handball-Hallensprecher Marco Heinsohn hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Er stirbt im Februar 2019. Foto: imago/Dreisicht



Schauspieler Bruno Ganz stirbt am 16. Februar im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit in der Schweiz. Foto: JUAN HERRERO / dpa

Der frühere Basketball-Nationalspieler und Hamburger Universitätsprofessor Hans-Dieter "Nudel" Niedlich stirbt am 12. Februar im Alter von 78 Jahren. Foto: imago/Claus Bergmann

Der SPD-Politiker Christian Weber war 20 Jahre lang Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Er stirbt am 12. Februar im Alter von 72 Jahren.

Gordon Banks, Englands Weltmeister-Torhüter von 1966, stirbt am 12. Februar im Alter von 81 Jahren. Der Final-Held gegen Deutschland (4:2 n.V.) ist über Nacht friedlich eingeschlafen. Foto: Reuters/Action Images

Ruder-Olympiasieger Maximilian Reinelt (2012 mit dem Deutschlandachter) stirbt am 10. Februar beim Skifahren im Schweizer St. Moritz. Er wurde nur 30 Jahre alt. Foto: Ina Fassbender / dpa



Der ehemalige 100-Meter-Star Heinz Fütterer (l.) stirbt am 10. Februar im Alter von 87 Jahren. In den 1950-er Jahren war er so schnell wie Leichtathletik-Legende Jesse Owens – und stellte 1954 auch dessen Weltrekord ein. Foto: Imago/Horstmüller

Der französische Zeichner Tomi Ungerer stirbt am 9. Februar im Alter von 87 Jahren. Foto: Marijan Murat / dpa

Der britische Schauspieler Albert Finney stirbt am 8. Februar nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren. Foto: Sean Dempsey / dpa

Der General a.D. und langjährige CDU-Politiker Jörg Schönbohm stirbt am 7. Februar im Alter von 81 Jahren. Foto: picture alliance

Die Schriftstellerin Rosamunde Pilcher stirbt am 7. Februar im Alter von 94 Jahren. Foto: dpa



Rudi Assauer, der frühere Manager von Schalke 04, stirbt am 6. Februar im Alter von 74 Jahren infolge seiner Alzheimer-Erkrankung. Foto: Witters

Vaclav Vorlicek, Regisseur des TV-Weihnachtsklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", stirbt am 5. Februar im Alter von 88 Jahren in Prag. Foto: Matthias Hiekel / dpa

Der ehemalige Skispringer Matti Nykänen stirbt in der Nacht zum 4. Februar im Alter von 55 Jahren. Foto: dpa

Der NDR-Hörfunkjournalist Udo Kölsch stirbt am 2. Februar im Alter von 82 Jahren. Foto: NDR

Die Schauspielerin Ursula Karusseit stirbt am 1. Februar im Alter von 79 Jahren in Berlin. Foto: dpa



Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig (1971) Lothar Kobluhn stirbt am 21. Januar im Alter von 75 Jahren. Foto: Imago/WEREK

Der argentinische Fußballprofi Emiliano Sala stirbt am 21. Januar im Alter von 28 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Der Stürmer war auf dem Weg zu seinem neuen Club Cardiff City. Foto: Imago/ZUMA Press

Ohnsorg-Schauspieler Uwe-Detlev Jessen stirbt am 19. Januar im Alter von 87 Jahren nach langer Krankheit in Berlin. Auf der Bühne stand er häufig mit Heidi Kabel. Foto: Markus Beck / dpa

Die Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler stirbt am 16. Januar nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Foto: dpa

Der Direktor des Engelsaals Karl-Heinz Wellerdiek stirbt am 15. Januar im Alter von 59 Jahren. Foto: Michael Rauhe



Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz stirbt am 14. Januar einen Tag nach einem Messerattentat während einer Spendenveranstaltung. Der parteilose Politiker wird 53 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Foto: Imago/ZUMA Press

Die bundesweit bekannte schlagfertige Gewerkschafterin, Ex-Reinigungskraft und SPD-Mitglied Susanne Neumann stirbt am 13. Januar im Alter von 59 Jahren an Krebs. Foto: Imago/Horst Galluschka

Ex-Fußballer Phil Masinga stirbt am 13. Januar im Alter von 49 Jahren an Krebs. Der Stürmer schoss Südafrika 1998 zur ersten WM-Teilnahme überhaupt. Foto: Picture Alliance

Musikerin Pegi Young stirbt am 1. Januar im Alter von 66 Jahren an Krebs. Die US-Amerikanerin war 36 Jahre lang mit Neil Young verheiratet. Die beiden galten bis zur Scheidung 2014 lange als Traumpaar der Musikszene. Foto: imago/PicturePerfect



Abschied nehmen musste Hamburg auch von einem Fotografen, der über Jahrzehnte die Bildsprache des „Stern“ prägte. Volker Hinz starb im Alter von 72 Jahren nach einer schweren Krankheit.

Volker Hinz, na klar, hatte sie alle vor der Linse: Brandt, Schmidt, Ali, Pelé, Beckenbauer. World Press Photo Award, Preise zuhauf. Aber was man bei allem Namedropping und Preis-Hype unter Medienleuten vergisst: Er hat hart gearbeitet, um das eine, das besondere Foto zu machen.

Hamburger Journalisten trauern um Kollegen

Und genauso hart hat sich Thomas Dierenga für die „Bild“-Zeitung reingehauen. Das sah immer locker aus bei ihm, kam schnell und pointenstark daher. Doch „Turbo“ ist nie den einfachen Weg gegangen. Er hat immer wieder nachgehakt, nachgeguckt, gecheckt.

Sein plötzlicher Tod mit 56 Jahren hat auch die schockiert, über die er berichtet hat, vom Millerntor bis zu den Boxringen der Welt. In diesem Jahr starb auch „Bild“-Mann Uwe Mackensen (64), den die Fußballfans noch als Profi des HSV und des FC St. Pauli kannten.

Einer, der den Scheinwerfer gedreht hat und sich selbst oft in dessen Licht aalte, war Karl Lagerfeld. Der Hamburger Jung, der auf seine Art die Welt eroberte. Erstaunlich, wie sein Tod mit 85 Jahren am 19. Februar auch an Alster und Elbe aufgenommen wurde, obwohl er längst in Paris lebte.

Karl Lagerfeld: Das Magazin des Hamburger Abendblatts

Foto: HA

Mit der Heimat im Herzen? Wohl kaum. „Heimat ist da, wo ich bin“, war Lagerfelds Motto. Das Abendblatt-Magazin „Karl“ mit dem schrillen Cover hat das Potenzial, eines der bei Lesern beliebtesten im Jahr 2019 zu werden.

So gar kein Showman war der Hamburger Schauspieler Gerd Baltus, der mit 87 Jahren gestorben ist. Seine Rollen kamen auch meist viel leiser daher.

Wilhelm Wieben: Sein Nachlass wurde versteigert

Leise, aber nachhaltig korrekt und stilvoll hat Wilhelm Wieben gewirkt. Der frühere Tagesschau-Sprecher ist mit 84 Jahren gestorben. Viele sahen in ihm eine öffentliche Figur mit Hang zur Noblesse. Wieben aber hat sich in den letzten Jahren verstärkt auch für Bedürftige eingesetzt, half mit, Spenden zu sammeln und lebte zurückgezogen in Winterhude. Sein Nachlass wurde versteigert, sogar die Nachbarn griffen zu.

Der verstorbene Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben in seiner Wohnung (Archivfoto).

Foto: picture alliance

Eine hanseatische Institution war Rüdiger Kowalke, dessen Fischereihafenrestaurant ohne ihn kaum vorstellbar ist. Kowalke arbeitete sich vor vom Flughafen-Restaurant an den Hafenrand. Da macht man Fisch, aber so wie Kowalke konnte es keiner. Auch er starb viel zu früh mit 71 Jahren an einer schweren Erkrankung.

Susanne und Rüdiger Kowalke

Foto: Michael Rauhe

Nicht ganz das weltmännische Flair, aber klaren Hamburger Duft versprühte der Gastronom Harry Schulz. Er starb mit nur 59 Jahren.

Der Sport trauerte 2019 außer um Idole wie Niki Lauda auch um den Vizepräsidenten des FC St. Pauli, Tjark Woydt (starb mit 76 Jahren), um Hans-Dieter „Nudel“ Niedlich, den früheren Basketball-Nationalspieler und Professor (Tod mit 78) und um Almuth Wehmeyer. Die Frau von HSV-Manager Bernd Wehmeyer starb mit 65 Jahren nach einem Einriss der Aorta.

Almuth Wehmeyer

Foto: Marcelo Hernandez

Sie war bestens bekannt im HSV-Umfeld, arbeitete als Silver Ager Model und war voller Lebensfreude. Ging es auch noch so turbulent beim HSV zu – Almuth Wehmeyer war immer eine gute Seele, ohne dass sie überhaupt ein Amt oder eine offizielle Funktion innehatte.

Ein herausragender Professor und Fürst Bismarck

Im Jubiläumsjahr der Universität Hamburg starb ein Professor, der mehr für seine Hochschule und ihren jetzt offiziellen „exzellenten“ Ruf getan hat als viele andere. Martin Warnke – er erlag mit 82 Jahren einer Erkrankung – prägte eine Generation von Kunsthistorikern mit seiner Forschung und seiner Lehre.

Prof. Dr. Martin Warnke in der Bibliothek des Warburg-Hauses in Hamburg (Archivbild)

Foto: Klaus Bodig

Warnke baute das Warburg-Haus in Eppendorf zu einem glänzenden Kleinod für Experten aus – auch mit dem Geld, das ihm für den Leibniz-Preis zugesprochen wurde, Deutschlands wohl renommiertestem Forschungspreis.

Eine Art Kosmopolit mit adeligem Hintergrund war Ferdinand Fürst von Bismarck. Der Urenkel des „Reichsgründers“ Otto von Bismarck starb im Alter von 88 Jahren. Die bunt schillernde Familie versammelte sich am Grab und konnte stolz an die Lebensleistung des Unternehmers und Stifters erinnern. Ja, auch die Blaublüter aus dem Königreich von nebenan kamen nach Aumühle. König Willem-Alexander erwies seinem Patenonkel die letzte Ehre.